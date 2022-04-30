«ثقافة السويس» تطلق الصالون الثقافى فى ثوبه الجديد

فى إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين فى كل المجالات الثقافية والفنية، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، صالون السويس الثقافي المقام بالممشى الثقافي بعنوان "25 أبريل ذاكرة وطن"، والتابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل.

بحضور نخبة من مثقفي السويس، حيث انطلق فاعليات الصالون بالسلام الجمهوري، أعقبه الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن تلاه كلمة شكر وترحيب من مدير عام لجميع الحضور، أعقبه كلمة الشيخ محمد فتحي من إدارة أوقاف السويس، وتحدث عن دور الوطن والانتماء للوطن وفضل الشهادة ومكانة الشهيد عند الله، أعقبها كلمة د. فاطمة يوسف وتحدثت باستفاضة عن دور الثقافة في تحديات المرحلة وما هي الثقافة وما هي تحديات المرحلة وضروة نشر الثقافة لمواجهة وتصحيح الأفكار الهدامة وتصحيح المسار الثقافي.

واكمل اللقاء الحواري الباحث والمؤرخ د. أسامة عطوة، حيث تحدث عن سيناء من التحرير إلي التعمير وعن حرب أكتوبر 73 التي كانت مثالًا لبطولة وفداء الجندي المصري وكيف استطاع المستحيل في ظل أوضاع النكسة، وما ترتب عليها من انكسار ووهن وخرج من الظلمة الي النور بكل فخر وعزة وقوة وفداء كاسر لكل القواعد العسكرية المتعارف عليها في العالم ووضع قواعد خاصة به تدرس حتي الآن في المعاهد والكليات العسكرية، أدار اللقاء الأديب عزت المتبولي، تخلل اللقاء فقرة فنية لفرقة ثقافة السويس للآلات الشعبية بقيادة الفنان أحمد عدوية.