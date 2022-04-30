السبت 30 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسوهاج

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، بسبب الخلاف على منزل بالميراث.

تم نقل المصابين للمستشفى الجامعى للعلاج، وتم التحفظ على المتهمين المصابين داخل المستشفى لحين تماثلهم للشفاء تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشاة يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين، وتم ضبط طرفى المشاجرة وتم نقلهم للمستشفى الجامعى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات وجود مشاجرة بين طرف أول عبدالعال ا ف ع،  35 سنة، عامل مصاب "باشتباه كسر بعظام الجمجمة وجرح رضي بفروة الرأس" وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وشقيقه إبراهيم ا ف ع  47 سنة، عامل مصاب بـ"كدمات متفرقة بالجسم".

وبين "طرف ثان" أحمد ع ا ع  43 سنة، عامل مصاب "باشتباه كسر بعظام الجمجمة وجرح رضي بفروة الرأس" وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وشقيقه أشرف ا ا ع،  49 سنة، عامل مصاب "بكدمة بالقدم اليمني"، الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

 تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات على ملكية منزل بالميراث تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ عرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

محافظة سوهاج أمن سوهاج

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