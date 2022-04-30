التحقيق فى إصابة شخص طُعن بسلاح أبيض بسوهاج

تباشر جهات التحقيق بسوهاج التحقيق في إصابة شخص بسبب طعنه بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة بطما، شمال سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة عامل بجرح شبه نافذ عقب تعدى نجل عمه عليه بالشارع، وتم نقله للمستشفى.

وبالفحص تبيَّن من خلال التحريات وصول المدعو «أحمد ح ا ع - 50 سنة»، عامل، ويقيم بناحية دائرة المركز، إلى مستشفى طما المركزي مصابًا "بجرح قطعي غائر شبه نافذ بالظهر من الناحية اليسرى"، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.

بالانتقال والفحص، وسؤاله اتهم نجل عمومته المدعو «محمد ح ا م - 35 سنة»، عامل، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة "مطواة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.