السبت 30 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع 6 متهمين في مشاجرة بسوهاج

التحقيق
التحقيق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز جهينة غربى سوهاج، وضبط 6 متهمين من بينهم 5 مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين بسبب خلافات الجوار وتمت السيطرة عليها وضبط المتهمين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات بوجود مشاجرة ومصابين وتبين أنها بين كل من "طرف أول" حمام ع م م  44 سنة صاحب محل أعلاف مصاباً" إشتباه ما بعد الإرتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس "وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي ومصطفي م ع م  23 سنة طالب مصاباً" بجرح قطعي بالوجه من الناحية اليسري " ومحمد ع ع م 27 سنة حاصل علي دبلوم.

وبين "طرف ثان" عبد الناصر ع ه ح 48 سنة فكهاني ومحمد ع ه ح  44 سنة سائق وصلاح ع ه ح 40 سنة عاملا "شقيقي الأول "مصابين" كدمات وسحجات متفرقة بالجسم" الطرفان يقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة، تم تحرير محضرا بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الأجهزة الأمنية أمن سوهاج مركز جهينة

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