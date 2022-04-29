التحقيق فى مصرع شخص بطلق نارى بالعياط

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع عامل نتيجة إصابته بطلق ناري في إحدى قرى العياط بالجيزة، حيث أصيب بطلق ناري طائش خلال تشاجر عدد من الأشخاص.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بمقتل أحد الأشخاص بإحدى قرى العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أنه خلال تشاجر عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، وإطلاق أعيرة نارية، أصيب عامل تصادف تواجده بمحيط المشاجرة، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

تم تحديد هوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، ونقل الجثة إلى المشرحة تنفيذًا لقرار النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.