الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دينا فؤاد ضيفة «كلام الناس» مع ياسمين عز على قناة MBC مصر.. الليلة

دينا فؤاد
دينا فؤاد

تحل دينا فؤاد ضيفة على برنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز، عبر قناة "MBC مصر" فى حوار شيق وغير تقليدى، اليوم الجمعة فى تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

ومن المقرر أن تتحدث دينا فؤاد خلال الحلقة عن الكثير من المحطات الفنية الهامة فى مسيرتها، وبعض المواقف التي غيرت من شخصيتها وأضافت له، وطقوسها خلال شهر رمضان المبارك، وعن خططها وأحلامها ومشاريعها المُستقبلية.

وكان آخر أعمال دينا فؤاد حكاية «ماريونيت» مع محمود عبد المغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح.

وكانت دينا فؤاد قد حققت نجاحا كبيرا فى مسلسل "اللى مالوش كبير" وتصدرت ترند "تويتر" بعد تألقها فى دور "قدرية" زوجة "سيف الخديوى" جسده أحمد العوضى، وبرعت فى تقديم الشخصية بخفة ظل خطفت الأنظار، إذ ظهرت دينا فى أفضل حالتها الفنية، وتألقت بشكل كبير فى جميع الحلقات، ومن قبله حققت نجاحا كبيرا فى مسلسل "جمال الحريم" عبر شخصية "حنان" التى لاقت صدى واسع عند الجمهور.

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