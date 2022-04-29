«تنسيقية الشباب» تنشر انفوجرافا حول عناصر الرأي العام

نشرت صفحة مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، انفوجرافا حول عناصر الرأي العام.

وتضمن الانفوجراف، 4 عناصر مختلفة للرأى العام وهي الأفراد، وهي تعد أهم العناصر وأكثرها فعالية، بالإضافة للعنصر الثاني "الرأى المشترك"، وهو يعتبر الاتفاق على رأي بين معظم الأفراد، والعنصر الثالث "الأفكار والاتجاهات" ويضم كل تفاصيل الرأي ذاته، العنصر الرابع، "التنفيذ الواقعي" وهو أن يمتلك الرأي العام دورا فى المجتمع.

وكانت عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن إطار الفعاليات واللقاءات الدائمة، جلسة نقاشية بعنوان «كيف ينجح بيت العائلة المصرية في التعبير عن واقع المواطنة وتعزيز قبول الآخر؟»، وشارك فيه كل من: يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ ونائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب السابق، ومحمد السيد سلامة نصر، الأستاذ بجامعة الأزهر، والأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، والدكتور محمد أبو زيد منسق عام بيت العائلة المصرية ومن أعضاء التنسيقية النائب عماد خليل والنائبة مرثا محروس ونيفين إسكندر ونور الشيخ.

عقدت، اليوم، بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية لقاء جمع وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والدكتور محمد حسن عبدالعظيم رئيس الأكاديمية، والدكتور أحمد سمير رشدي عميد مركز الاستشارات والبحوث والتطوير، لبحث رعاية التنسيقية لنموذج محاكاة البرلمان بغرفتيه ( مجلس النواب / مجلس الشيوخ ).

حضر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أحمد فتحي، والنائبة رشا كليب والنائب محمد عزمي والنائب محمد عمارة ومن اعضاء التنسيقية جهاد سيف مؤمن سيد وأنور اسماعيل، مؤمن ممدوح.

واتفق الطرفان، على رعاية التنسيقية لنماذج المحاكاة وتدريب الطلاب و تأهيلهم في سبيل السعي المشترك بين إدارة الأكاديمية والتنسيقية لإخراج جيل واعي سياسياً و علمياُ.