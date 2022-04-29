الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: لن نسمح لروسيا بتهديد شركائنا بقطع إمدادات الغاز عنهم

بايدن
بايدن

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، ردًا على تهديدات روسيا بقطع إمدادات الغاز عن بعض الدول الأوروبية، بأن الولايات المتحدة لن تسمح لروسيا بعمليات ترهيب أو ابتزاز للتملص من العقوبات، ولن تسمح لهم باستخدام نفطهم لتجنب عواقب عدوانهم.
وقال بايدن - في سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الجمعة - "إننا نعمل مع دول أخرى- مثل كوريا الجنوبية واليابان لدعم جهودنا لمساعدة حلفائنا الأوروبيين الذين تهددهم روسيا بورقة الغاز على تلبية احتياجاتهم من الطاقة بطرق أخرى.
وأضاف أن تلك التهديدات هي تذكير آخر بضرورة قيام أوروبا والعالم بالتوجه إلى مزيد من التحول للطاقة النظيفة- والولايات المتحدة تفعل ذلك الآن، ففي العام الماضي، قمنا بنشر المزيد من وحدات تخزين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات أكثر من أي عام في التاريخ- وهو ما يكفي لتشغيل 56 مليون منزل.

واشنطن إمدادات الغاز الولايات المتحدة روسيا بايدن

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