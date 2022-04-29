الجمعة 29 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بقتل سيدة والتخلص من جثتها فى القمامة بمدينة 6 أكتوبر

حبس
حبس

قام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة بالقبض على المتهم بقتل ربة منزل، والتخلص من جثتها وسط القمامة، في مدينة 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كانت البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة سيدة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة سيدة ملقاة وسط القمامة، ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة، والتوصل لهوية القتيلة.

على الفور وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، ومواجهته لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

رجال المباحث مديرية أمن الجيزة ربة منزل وسط القمامة النيابة

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