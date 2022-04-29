الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المجلس الأعلى للدفاع بلبنان يطلب تنسيق الجهود بين الإدارات والأجهزة المعنية لإنجاح الانتخابات النيابية

ميشال عون
ميشال عون

طلب المجلس الأعلى للدفاع بلبنان من كافة الإدارات العامة والأجهزة المعنية بالتحضير للانتخابات النيابية تنسيق الجهود اللازمة من النواحي الإدارية واللوجستية والمالية والأمنية والعسكرية لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري.

جاء ذلك في اجتماع المجلس الذي عقد اليوم بقصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وبحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية والاقتصاد والعدل والطاقة والتربية والتعليم العالي، وذلك إلى جانب قائد الجيش ومدير عام قوى الامن الداخلي (الشرطة اللبنانية) ومدير عام أمن الدولة وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع وعدد من قادة الأجهزة الأمنية، كما شارك في الاجتماع رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبدالملك وعدد من المحافظين.

وقرر المجلس تكثيف الاجتماعات بين الأجهزة الأمنية لاتخاذ القرارات المناسبة في سياق التحضير للانتخابات ومواكبتها وبعدها، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات في وزارة الداخلية لمتابعة سير العملية الانتخابية من النواحي كافة.

وأكد المجتمعون على دور هيئة الإشراف على الانتخابات لتنفيذ مهامها المحددة في قانون الانتخابات، كما قرر الاستمرار في حملات توعية المواطنين لتسهيل عملية الاقتراع.

بيروت لبنان

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

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