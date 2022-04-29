الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفارة هولندا تستأنف أعمالها من العاصمة الأوكرانية

هولندا
هولندا

أعلنت هولندا إعادة فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف اعتبارا من اليوم الجمعة.

وذكرت وزارة الخارجية الهولندية - في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي - أن القرار جاء عقب استقرار الوضع الأمني في الوقت الراهن مع اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة موظفي السفارة.. مضيفة أنه من المقرر عودة السفير الهولندي ينيس دى مول إلى كييف اليوم مع جزء صغير من طاقم السفارة الهولندية.

وأكدت "الخارجية الهولندية" أهمية مواصلة العمل الدبلوماسي في كييف للبقاء على تواصل مع الحكومة الأوكرانية، لافتة إلى استئناف عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبي عملها في العاصمة كييف.

وأفادت الخارجية الهولندية بأن سفارة بلادنا ستتعاون مع سفارات جميع الدول الأعضاء.. مشيرة إلى أن القنصلية الهولندية فى أوكرانيا ستواصل "الإغلاق في الوقت الراهن".

يذكر أن هولندا أعلنت افتتاح سفارتها في مدينة لفيف الأوكرانية وعودة جزء صغير من موظفي السفارة في 16 أبريل الجاري، كما دعت مواطنيها لعدم السفر إلى أوكرانيا بسبب الحرب واصفة الوضع بـ "الخطير".

أمستردام العاصمة الأوكرانية هولندا

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