كل دقيقة بحال.. تغيرات مفاجئة في أسعار الذهب.. والركود يضرب موسم العيد (فيديو)

حالة من التذبذب وعدم الاستقرار يعيشها سوق الذهب خلال الأيام الجارية ما بين ارتفاع وانخفاض طفيف، وتشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار على مدار الأيام الجارية وقبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك، والذي يعتبر إحدى المواسم لدى التجار ومحال الذهب.

ورصدت "الدستور" الأسعار وحجم الإقبال وحركة البيع والشراء خلال الأيام الجارية في بث مباشر، والتي كانت على النحو التالي.

وقال صاحب إحدى محال الذهب بمنطقة الوراق، إن أسعار الذهب في تذبذب مستمر، ففي صباح اليوم الجمعة عيار 18 سجل 950 جنيها، عيار 21 سجل 1110 جنيهات، عيار24 سجل 1270 جنيها، الجنيه الذهب 8810 جنيهات، مؤكدا أن بين كل دقيقة والأخرى تحدث تغييرات في أسعار الذهب.

تابع إن هناك ركود شديد في حركة البيع والشراء وأرجع السبب لحرب روسيا وأوكرانيا بجانب ارتفاع أسعار الدولار علاوة على ارتفاع الأسعار بشكل عام على كافة الأشياء، مشيرا إلى أن الركود بدء منذ بداية شهر رمضان الكريم ولم يشهد السوق حركة بيع أو شراء ذلك بجانب موسم أعياد شم النسيم وصولا لموسم عيد الفطر المبارك، وفي كل تلك المناسبات شهد السوق ركود شديد.

وأضاف أن الذهب ليس من الأساسيات مما يجعل المواطن يدخر أمواله في أشياء أكثر منفعه، معلقًا "بالنسبة ليا كتاجر المكسب مش في بيعت قد ايه المكسب بالنسبة ليا بعت كام جرام؟.. وفي الوقت الحالي أحنا مش بنبيع أصلا ولا بنشتري غير كل فين وفين".

وأوضح أن موسم عيد الفطر تزدهر فيه حركة البيع والشراء، والمعتاد من كل عام أن في هذا الوقت تحديدا تزامنا مع اقتراب العيد تبدأ الأسعار في الارتفاع، إلا ما هذا الموسم الحالي كان غير متوقع بتراجع الأسعار وانخفاضها على مدار الأيام الجارية بشكل طفيف جدا، وأرجع ذلك إلى الارتقاع الحاد الذي شهدته أسعار الذهب خلال الفترة الماضية.