28 رمضان.. موعد أذان المغرب اليوم الجمعة

نستعرض لكم فى هذا التقرير موعد اذان المغرب اليوم الجمعة 28 رمضان الموافق 29 أبريل 2022، حيث حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد اذان المغرب اليوم الجمعة، لتحديد وقت الإفطار وعدد ساعات الصيام في مصر ضمن إمساكية شهر رمضان المبارك 2022-1443 في القاهرة والمحافظات.

وبحسب إمساكية شهر رمضان الكريم الصادرة من الهيئة العامة المساحة المصرية يحل موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 28 رمضان في القاهرة الساعة 6:31 مساء، على أن يراعي المقيمون خارج المحافظة فروق التوقيت، ويصل عدد ساعات الصوم إلى 15 ساعة و11 دقائق.

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 28 رمضان

القاهرة : 6:31 م

الإسكندرية: 6:38 م

الإسماعيلية: 6:28 م

شرم الشيخ: 6:16 م

أسوان: 6:16 م

بور سعيد: 6:29 م

السويس: 6:26 م

المحلة الكبري: 6:33 م

الأقصر: 6:19 م

اسيوط: 6:27 م

المنصورة: 6:32 م

الفيوم: 6:32 م

المنيا: 6:30 م

سوهاج: 6:24 م

كفر الشيخ: 6:35 م

العريش: 6:22 م

المنوفية: 6:32 م

الجيزة: 6:31 م

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28 رمضان

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاة الفجر 3:40 ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 29: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:31 م

موعد صلاة العشاء 7:55 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3:42 ص

موعد صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:35 م

موعد صلاة المغرب 6:37 م

موعد صلاة العشاء 8:01 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3:35 ص

موعد صلاة الظهر 11:48 ص

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:28 م

موعد صلاة العشاء 7:51 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:34 ص

موعد صلاة الظهر 11:40 ص

موعد صلاة العصر 3:13 م

موعد صلاة المغرب 6:16 م

موعد صلاة العشاء 7:36 م

مواقيت الصلاة فى أسوان