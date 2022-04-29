الجمعة 29 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رمضان كريم

28 رمضان.. موعد أذان المغرب اليوم الجمعة

أذان المغرب
أذان المغرب

نستعرض لكم فى هذا التقرير موعد اذان المغرب اليوم الجمعة 28 رمضان الموافق 29 أبريل 2022، حيث حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد اذان المغرب اليوم الجمعة، لتحديد وقت الإفطار وعدد ساعات الصيام في مصر ضمن إمساكية شهر رمضان المبارك 2022-1443 في القاهرة والمحافظات.

وبحسب إمساكية شهر رمضان الكريم الصادرة من الهيئة العامة المساحة المصرية يحل موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 28 رمضان في القاهرة الساعة 6:31 مساء، على أن يراعي المقيمون خارج المحافظة فروق التوقيت، ويصل عدد ساعات الصوم إلى 15 ساعة و11 دقائق.

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 28 رمضان

القاهرة : 6:31 م

الإسكندرية: 6:38 م

الإسماعيلية: 6:28 م

شرم الشيخ: 6:16 م

أسوان: 6:16 م

بور سعيد: 6:29 م

السويس: 6:26 م

المحلة الكبري: 6:33 م

الأقصر: 6:19 م

اسيوط: 6:27 م

المنصورة: 6:32 م

الفيوم: 6:32 م

المنيا: 6:30 م

سوهاج: 6:24 م

كفر الشيخ: 6:35 م

العريش: 6:22 م

المنوفية: 6:32 م

الجيزة: 6:31 م

عيد الفطر 2022.. مواعيد الصلاة وموعد استطلاع هلال شوال 1443

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2022 ومواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28 رمضان 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

  • موعد صلاة الفجر 3:40  ص
  • موعد صلاة الظهر 11:52 ص
  • موعد صلاة العصر 29: 3 م
  • موعد صلاة المغرب 6:31 م
  • موعد صلاة العشاء 7:55 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية         

  • موعد صلاة الفجر 3:42 ص
  • موعد صلاة الظهر 11:57
  • موعد صلاة العصر 3:35 م
  • موعد صلاة المغرب 6:37 م
  • موعد صلاة العشاء 8:01 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

  • موعد صلاة الفجر 3:35 ص
  • موعد صلاة الظهر 11:48 ص
  • موعد  صلاة العصر 3:26 م
  • موعد صلاة المغرب 6:28 م
  • موعد صلاة العشاء 7:51  م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

  • موعد صلاة الفجر 3:34 ص
  • موعد صلاة الظهر 11:40 ص
  • موعد صلاة  العصر 3:13 م
  • موعد صلاة المغرب 6:16 م
  • موعد صلاة العشاء 7:36 م

مواقيت الصلاة فى أسوان 

  • موعد صلاة الفجر 3:46  ص
  • موعد صلاة الظهر 11:46 ص
  • موعد صلاة العصر 15: 3 م
  • موعد صلاة المغرب 6:19 م
  • موعد صلاة العشاء 7:36 م
المغرب موعد أذان المغرب الجمعة 28 رمضان 28 رمضان موعد اذان المغرب اليوم الهيئة العامة للمساحة امساكية شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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