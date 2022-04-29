الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح 6 مساجد جديدة بـ 11 مليونا و550 ألف جنيه بالبحيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه منذ عام 2018 م وحتى الآن تم بناء وافتتاح أكثر من 435 مسجدا، في طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح 6 مساجد جديدة مقامة بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بمراكز (دمنهور - إيتاي البارود - الدلنجات  - أبو المطامير  - كفر الدوار) بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليونا و550 ألف جنيه، وهي:-مسجد النور المكي بدمنهور على مساحة 400 م وبتكلفة 3 ملايين جنيه، ومسجد البهي القبلي بقرية البهي بإيتاى البارود على مساحة 470 م وبتكلفة 2 مليون و800 ألف جنيه، ومسجد عزبة الأحول بجزاير عيسى بالدلنجات على مساحة 135م وبتكلفة مليون و300 ألف جنيه، ومسجد الصفراني بقرية كوم أمبو بأبو المطامير على مساحة 146م وبتكلفة 850 ألف جنيه، ومسجد حوض ٧ بقرية دفشو بكفر الدوار على مساحة 320 م وبتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه، ومسجد عزبة رستم القبلية بقرية الروقة بإيتاي البارود (صيانة وترميم) على مساحة 195م وبتكلفة إجمالية 100 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "حسن الخاتمة" أننا إذ نودع شهر رمضان المبارك ينبغي أن ندرك أهمية الخواتيم، فيقتضي منا أن نكثر من الذكر وتلاوة القرآن والاستغفار والصدقات فيما بقي من الشهر الكريم، لعلنا ننال فضل الله تعالي ونكون من عتقائه من النار.

البحيرة وزارة الأوقاف عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الجمهور اللواء هشام آمنة

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