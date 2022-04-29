الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تضبط 8 قضايا هجرة غير شرعية وتهريب بضائع

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (4) قضايا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط (1519) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال الأمن العام عن ضبط (35) قضية. 

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة ضبط (2) قضية، كما تم تنفيذ (239) حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات ضبط (4) قضايا. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وزارة الداخلية حكم قضائى هجرة غير شرعية مخالفات المرور مخالفة مرورية متنوعة المخالفات المرورية الإجراءات القانونية الهجرة غير الشرعية

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