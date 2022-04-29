وزير الداخلية يهنئ مفتى الجمهورية بعيد الفطر

بعث وزير الداخلية، محمود توفيق، برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في نص البرقية: "يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات وأن تلك المناسبة العطرة التي نحتفي بها في كل عام وترسخ في الوجدان قيم الثواب للمجتهدين، لتكون لنا دافعًا للتكاتف والتآزر لدفع مسيرة العمل الوطني في مواصلة نجاحاتها نحو التقدم والنماء.. وكل عام وفضيلتكم بخير".