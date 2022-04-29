الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير الداخلية يهنئ مفتى الجمهورية بعيد الفطر

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

بعث وزير الداخلية، محمود توفيق، برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في نص البرقية: "يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات وأن تلك المناسبة العطرة التي نحتفي بها في كل عام وترسخ في الوجدان قيم الثواب للمجتهدين، لتكون لنا دافعًا للتكاتف والتآزر لدفع مسيرة العمل الوطني في مواصلة نجاحاتها نحو التقدم والنماء.. وكل عام وفضيلتكم بخير".

جمهورية مصر العربية شوقي علام وزير الداخلية محمود توفيق جمهورية مصر عيد الفطر مصر العربية

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