الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لمدة ثلاثة أشهر

جامعة بني سويف تنظم قوافل طبية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودور المسنين

الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 208، على المقترح المقدم من كلية العلاج الطبيعي بتخصيص قافلة طبية مستديمة لمدة ثلاثة أشهر لعلاج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، وتنظيم قافلة طبية مستديمة لدور المسنين ببنى سويف، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأكد رئيس الجامعة أن الكلية ستنظم قافلة طبية مستديمة لمدة ثلاثة شهور بإحدى قرى مبادرة حياة كريمة لمتابعة وتقديم خدمة العلاج الطبيعي للأطفال مرضى الشلل الدماغي، والإعاقات الحركية من الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تهدف القافلة كونها مستديمة لمدة ثلاثة أشهر إلى تقديم خدمات فعالة، ذات تأثير واضح من حيث العلاج، وتدريب الأهالي على التعامل بصورة صحيحة مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تخفيف معاناة الأهالى من تكبد أعباء نقل الأطفال لأماكن تواجد الخدمة، حيث يشرف على القافلة أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتستمر القافلة بشكل دوري بين القرى المختلفة.

وأوضح رئيس الجامعة أنه سيتم تنفيذ قافلة طبية مستديمة لمدة ثلاثة أشهر لتقديم خدمة العلاج الطبيعى للأهالي من المقيمين بدور المسنين التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بنى سويف، وذلك لمتابعة شكواهم من ضعف الحركة، والآم العظام، وخشونة المفاصل، والفقرات، وحالات الشلل وتقديم طرق العلاج المناسبة بالوسائل المختلفة من طرق العلاج الطبيعى تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بقسم العلاج الطبيعى للباطنة والمسنين بكلية العلاج الطبيعى.
وتهدف القافلة كونها مستديمة لمدة ثلاثة أشهر، إلى تقديم خدمة فعالة ذات تأثير واضح من حيث العلاج لكبار السن.

كما أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، حصول الجامعة على المرتبة 801-1000 على مستوى جامعات العالم وذلك طبقاً لتصنيف THE-Impact ranking،والمختص بمدى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، استنادًا إلى المسارات البحثية المتميزة.

جامعة بني سويف ذوى الاحتياجات الخاصة التضامن الاجتماعي أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عمداء الكليات

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

مكتوبة| رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 للأصدقاء والأقارب والمخطوبين

حمدين صباحى يشكر الرئيس السيسى بعد الإفراج عن عدد من المحبوسين

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

أمن الجيزة يضبط صفقة «مخدرات العيد» فى العجوزة

ضبط سائق تاكسى بحوزته ربع كيلو «هيروين» بالغردقة

مطار مرسى علم يستقبل 108 رحلة طيران دولية اعتبارًا من الغد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تراويح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

42 مصابًا فى اعتداء جديد من الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021

مؤسسة حقوقية: محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإدارى لفلسطينى عمره 80 عامًا