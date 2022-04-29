جامعة بني سويف تنظم قوافل طبية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودور المسنين

لمدة ثلاثة أشهر

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 208، على المقترح المقدم من كلية العلاج الطبيعي بتخصيص قافلة طبية مستديمة لمدة ثلاثة أشهر لعلاج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، وتنظيم قافلة طبية مستديمة لدور المسنين ببنى سويف، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأكد رئيس الجامعة أن الكلية ستنظم قافلة طبية مستديمة لمدة ثلاثة شهور بإحدى قرى مبادرة حياة كريمة لمتابعة وتقديم خدمة العلاج الطبيعي للأطفال مرضى الشلل الدماغي، والإعاقات الحركية من الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تهدف القافلة كونها مستديمة لمدة ثلاثة أشهر إلى تقديم خدمات فعالة، ذات تأثير واضح من حيث العلاج، وتدريب الأهالي على التعامل بصورة صحيحة مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تخفيف معاناة الأهالى من تكبد أعباء نقل الأطفال لأماكن تواجد الخدمة، حيث يشرف على القافلة أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتستمر القافلة بشكل دوري بين القرى المختلفة.

وأوضح رئيس الجامعة أنه سيتم تنفيذ قافلة طبية مستديمة لمدة ثلاثة أشهر لتقديم خدمة العلاج الطبيعى للأهالي من المقيمين بدور المسنين التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بنى سويف، وذلك لمتابعة شكواهم من ضعف الحركة، والآم العظام، وخشونة المفاصل، والفقرات، وحالات الشلل وتقديم طرق العلاج المناسبة بالوسائل المختلفة من طرق العلاج الطبيعى تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بقسم العلاج الطبيعى للباطنة والمسنين بكلية العلاج الطبيعى.

وتهدف القافلة كونها مستديمة لمدة ثلاثة أشهر، إلى تقديم خدمة فعالة ذات تأثير واضح من حيث العلاج لكبار السن.

كما أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، حصول الجامعة على المرتبة 801-1000 على مستوى جامعات العالم وذلك طبقاً لتصنيف THE-Impact ranking،والمختص بمدى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، استنادًا إلى المسارات البحثية المتميزة.