الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعفان يحدد مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، قراراً بشأن مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022/2026، مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022.

ونص القرار عىي كل من يرغب في الترشح لعضوية أو رئاسة مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقوم بتسجيل بياناته إلكترونيا على الرابط الإلكتروني المخصص لذلك على موقع وزارة القوى العاملة، على أن يتضمن التسجيل البيانات الأساسية التالية: الاسم الرباعي، الرقم القومي، والمهنة أو الوظيفة، محل العمل، المؤهل الدراسي، النوع، واسم المنظمة النقابية العمالية  المرشح لرئاسة اوعضوية مجلس إدارتها، والمعقد الذي يرغب في الترشح عليه (عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية / رئيس المنظمة النقابية).

ونص القرار على أن يبدأ التسجيل الالكتروني للراغبين في الترشح لعضوية أو رئاسة مجالس إدارة المنظمات النقابية بالنسب للمرحلة الأولى للانتخابات بداية التسجيل 27 أبريل ونهايته 9 مايو 2022، والمرحلة الثانية من 10 مايو، ونهاية التسجيل 22 مايو 2022.

وأكد القرار أنه لا يخل التسجيل الالكتروني بوجوب تقديم طلبات الترشح يدويا من المرشح شخصيا، أو وكيله بموجب توكيل رسمي، إلى اللجنة العامة المختصة المشرفة على الانتخابات مرفقا به المستندات المنصوص عليها في 20 من اللائحة التنفيذية  لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم.

وزير القوى العاملة محمد سعفان مواعيد الترشح والانتخاب عضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المنظمة النقابية العمالية موقع وزارة القوى العاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

حبس مريض نفسيا شنق شقيقته أثناء إعدادها طعام الإفطار في البحيرة

إصابة عدة أشخاص إثر تصادم ونش وسيارتى ميكروباص فى طوخ

برئاسة وزير القوى العاملة.. لجنة عليا للإشراف على الانتخابات النقابية

إلى أين وصل مشروع «الجولات التراثية»؟.. «التنسيق الحضارى» يجيب (تقرير)

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021

مؤسسة حقوقية: محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإدارى لفلسطينى عمره 80 عامًا

دروس الهولوكوست.. كيف أحيت إسرائيل ذكرى المحرقة النازية؟