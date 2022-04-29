سعفان يحدد مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، قراراً بشأن مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022/2026، مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022.

ونص القرار عىي كل من يرغب في الترشح لعضوية أو رئاسة مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقوم بتسجيل بياناته إلكترونيا على الرابط الإلكتروني المخصص لذلك على موقع وزارة القوى العاملة، على أن يتضمن التسجيل البيانات الأساسية التالية: الاسم الرباعي، الرقم القومي، والمهنة أو الوظيفة، محل العمل، المؤهل الدراسي، النوع، واسم المنظمة النقابية العمالية المرشح لرئاسة اوعضوية مجلس إدارتها، والمعقد الذي يرغب في الترشح عليه (عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية / رئيس المنظمة النقابية).

ونص القرار على أن يبدأ التسجيل الالكتروني للراغبين في الترشح لعضوية أو رئاسة مجالس إدارة المنظمات النقابية بالنسب للمرحلة الأولى للانتخابات بداية التسجيل 27 أبريل ونهايته 9 مايو 2022، والمرحلة الثانية من 10 مايو، ونهاية التسجيل 22 مايو 2022.

وأكد القرار أنه لا يخل التسجيل الالكتروني بوجوب تقديم طلبات الترشح يدويا من المرشح شخصيا، أو وكيله بموجب توكيل رسمي، إلى اللجنة العامة المختصة المشرفة على الانتخابات مرفقا به المستندات المنصوص عليها في 20 من اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم.