الجمعة 29 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لمدة شهرين.. تفاصيل خريطة التحويلات المرورية بمحيط جامعة الأزهر

المرور
المرور

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن عدد من التحويلات المرورية لمدة شهرين بمحيط جامعة الأزهر، في إطار الإجراءات التي تتخذ بالتزامن مع إنشاء محطة مترو جامعة الأزهر.

ودفعت إدارة المرور بالخدمات اللازمة، بعد أن أجرى رجال المرور تحويلات مرورية بمدينة نصر، بعدما عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور. 

ويأتي ذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمحطة جامعة الأزهر، الأمر الذى يتطلب غلقا كليا لشارع يوسف عباس فى الوصلة من شارع عبد العزيز الشناوى حتى شارع على أمين فى الاتجاهين، وإجراء التحويلات المرورية اللازمة..على النحو التالى.

ـ الاتجاه القادم من شارع عبدالعزيز الشناوى إتجاه شارع على أمين استكمال حركة المركبات بشارع عبدالعزيز الشناوي، فيميناً باتجاه شارع الطيران فيميناً باتجاه شارع على أمين.

ـ الاتجاه القادم من شارع على أمين إتجاه شارع عبدالعزيز الشناوي، يسلك يميناً شارع الطيران واستكمال خط السير.

ـ الاتجاه القادم من شارع يوسف عباس إتجاه شارع على أمين  يساراً شارع عبد العزيز الشناوى، فيميناً باتجاه شارع الطيران، وذلك اعتباراً من الساعة 12 صباحاً بعد منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 29/4/2022 ولمدة (60 يوما).

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة؛ لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

شارع عبد العزيز حركة المرور خدمات المرور جامعة الأزهر إدارة المرور رجال المرور التحويلات المرورية مرور القاهرة

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وائل لطفي

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