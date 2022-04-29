«الأرصاد»: طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى في القاهرة 33

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تتأثر البلاد بمنخفض حراري، اليوم، يصاحبه ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وانخفاض نسب الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض حراري اليوم يصاحبه ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق وانخفاض نسب الرطوبة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ويعمل نشاط الرياح الجنوبية الغربية إلى تدنى مستوى الرطوبة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 29-4-2022 على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

الإسكندرية 27 22

وادي النطرون 31 16

طنطا 32 22

شبين الكوم 31 21

دمنهور 28 17

بلطيم 25 16

مطروح 21 15

السلوم 24 15

سيوة 34 15

بورسعيد 23 16

دمياط 24 16

الزقازيق 31 18

المنصورة 30 17

الإسماعيلية 33 16

السويس 33 17

العريش 25 16

رفح 24 16

رأس سدر 30 15

نخل 31 13

نويبع 33 20

طابا 31 19

شرم الشيخ 35 23

الغردقة 33 23

مرسى علم 32 22

