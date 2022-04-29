لون أظافرك قد يكشف عن ارتفاع نسبة الكوليسترول لديك

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى زيادة خطر الإصابة بحالات طبية خطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وحسبما أفادت صحيفة “ديلي ميل”، قالت مونيكا واسرمان، المديرة الطبية في Olio Lusso: "لا توجد أعراض محددة لارتفاع الكوليسترول أو LDL" الضار، أعلم أن هذا هو بالضبط ما لم ترغب في سماعه، لكنها الحقيقة". والطريقة الأكثر موثوقية لمعرفة مستوياتك هي إجراء فحص دم.

وعلى الرغم من ذلك، أكدت واسرمان أن أظافرك هي المكان الوحيد الذي يمكن أن تظهر فيه علامات المستويات المرتفعة.

وأوضحت: "ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يسبب انسداد الشرايين. هنا هو الشيء؛ يترسب الكوليسترول الإضافي في الشرايين مكونا طبقة البلاك. وهذه اللويحة هي التي تجعل الشرايين تضيق، مع وجود رواسب كبيرة تسدها تماما. والشرايين الضيقة أو المسدودة تحد من تدفق الدم إلى أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك أظافرك".

ويمكن أن يترك ذلك أظافرك مع خطوط داكنة تحتها.

وأضافت واسرمان: "على الرغم من الإشارة إلى ارتفاع الكوليسترول على أنه حالة صامتة، فإن الخطوط الداكنة تحت أظافرك هي إحدى الطرق الرائعة لاكتشافها".

ويشار إلى هذه العلامة أحيانا أيضا بالنزيف المنشق. ويصفه Medline Plus بأنه خطوط رفيعة من الأحمر إلى البني المحمر تحت أظافرك. ويأتي اسمها من مظهرها الذي يشبه الشظية تحت ظفرك.

وعلى الرغم من أن هذه العلامة قد تشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، إلا أن أفضل طريقة لمعرفة مستوياتك تظل إجراء فحص الدم.

كيفية خفض نسبة الكوليسترول المرتفع

من تغييرات نمط الحياة إلى الأدوية، هناك الكثير الذي يمكنك القيام به لإعادة مستوياتك إلى المنطقة الآمنة.

وعندما يتعلق الأمر بنظامك الغذائي، فإن الشيء الرئيسي هو تقليل الأطعمة الدهنية المليئة بالدهون المشبعة، ويمكن أن تساعد أنواع معينة من الألياف في تقليل كمية المادة الدهنية أيضا.

ويمكن أيضا أن تساعد التغييرات الأخرى في نمط الحياة، بما في ذلك الإقلاع عن التدخين وتقليل تناول الكحول.

ومع ذلك، قد يضطر بعض الأشخاص إلى تناول دواء يسمى الستاتين للحفاظ على مستوياتهم تحت السيطرة.