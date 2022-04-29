الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إيقاف وإزالة تعديات على أراضٍ زراعية وبناء مخالف بالمنيا

إزالة تعديات
إزالة تعديات

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا تنفيذ حملات إزالة تعديات على أراضٍ من أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي لظاهرة البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإزالة كافة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف بدون ترخيص في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

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إزالة تعديات 

وقال الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن حي جنوب المدينة تمكن من إزالة حالة بناء بدون ترخيص بمساحة 75 مترًا بحي مكة التابع لحى جنوب المدينة، وتم تنفيذ الإزالة وعمل اللازم قانونا وإحالة المخالف للنيابة العامة، تحت إشراف محمود أبو كريشة نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، وأيمن حسانين رئيس الحى، وشريف أحمد سكرتير الحى، وفى سياق متصل تم إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص ورفع التشوينات وعمل اللازم قانونا.

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إزالة تعديات 

وأضاف أيمن حسانين، رئيس حي جنوب المدينة، أن إدارة التنظيم والمتغيرات بالحي تحت إشراف محمود أبو كريشة نائب رئيس المركز والمدينة، تمكنت من إيقاف وإزالة حالتي تعدٍ بالبناء بدون ترخيص بمساحة 150 مترًا وتم التحفظ على مواد البناء وعمل اللازم قانونا وتم تنفيذ الإزالة وعمل المحاضر اللازمة بالمخالفة.

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إزالة تعديات 

وأوضح عصام معبد، رئيس الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان، أن قسم التنظيم والمتغيرات والإزالات بالوحدة المحلية بالقرية، تمكن تحت إشراف الدكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، من إزالة حالة بناء عبارة عن سور مخالف بدون ترخيص بقرية ريدة التابعة للوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان، وتمت إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقانون، لمنع انتشار العشوائيات واحتراما لسلطة القانون وحفاظا على أملاك الدولة. 

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إزالة تعديات 

وأشار الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بعدم التهاون مع أي مواطن يتعدى على أملاك الدولة من الأراضي الزراعية أو أراضي ملك الدولة أو بناء مخالف للقانون بدون ترخيص، وناشد رئيس المركز والمدينة جمهور المواطنين بعدم القيام بأي أعمال بناء إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة حتى لا يقع صاحب المخالفة تحت طائلة القانون.

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إزالة تعديات 

وأكد خالد عبد الرؤوف، رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية تحت إشراف طه حسين نائب رئيس المركز والمدينة قامت بإزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية بقرية برطباط وذلك بحضور سكرتير الوحدة المحلية بالقرية وفني التنظيم ومسئول الإزالات بالقرية وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا.

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إزالة تعديات 
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إزالة تعديات 
المنيا إيقاف وإزالة حالات تعدي بمركزي المنيا ومغاغة خالد عبد الرءوف الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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