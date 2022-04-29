كوريا الجنوبية تنشر نظام رادار محلى فى القوات الجوية

نشرت كوريا الجنوبية نظام توجيه رادار محلي جديد في القوات الجوية ليحل محل النظام الذي ظل مستخدما في المطارات العسكرية لأكثر من ثلاثة عقود، حسبما أفادت وكالة شراء الأسلحة الحكومية اليوم الجمعة.

تلقت القوات المسلحة مؤخرًا أنظمة رادار الاقتراب الدقيق (PAR) التي يستخدمها مراقبو الحركة الجوية لإعطاء التوجيه الملاحي للطيارين للهبوط، وفقًا لإدارة برنامج اقتناء الدفاع (DAPA).

في عام 2012، استثمرت إدارة برنامج الاقتناء وشركة الدفاع الكورية الجنوبية LIG Nex1 معًا 20 مليار وون (15.74 مليون دولار أمريكي) لتطوير نظام الرادار الجديد. تم الانتهاء من تطويره في عام 2017.

وقالت الإدارة إنها تعتزم مواصلة سعيها لتطوير أنظمة رادار عسكرية أخرى محلية للمساعدة في تعزيز القدرات الدفاعية الشاملة للبلاد.

وعلى صعيد آخر، سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة وسط تباطؤ موجة أوميكرون.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 50,568 إصابة جديدة بكورونا بما فيها 30 إصابة وافدة من الخارج خلال الساعات الـ24 الماضية مما رفع حصيلة الإصابات إلى 17,194,616 إصابة.

وشهدت حالات الإصابة اليومية تراجعا قدره 6,896 إصابة عن 57,464 إصابة مسجلة في اليوم السابق، لتظل أقل من 100 ألف إصابة لليوم التاسع على التوالي.

وأبلغت البلاد عن 136 وفاة جديدة بسبب الإصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 22,724 وفاة وبلغت نسبة الوفيات 0.13%.

وانخفض عدد مرضى كورونا من أصحاب الحالات الخطيرة بمقدار 26 مريضا عن اليوم السابق إلى 526 مريضا.

وتتوقع السلطات الصحية أن يتراجع عدد المرضى تحت حالة خطيرة إلى أقل من 500 مريض في غضون الأسبوعين المقبلين، وإلى أقل من 300 مريض في غضون الأسابيع الأربعة المقبلة.