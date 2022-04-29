الجمعة 29 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا تسجل أعلى معدل تضخم لها منذ 20 عاما

كورونا فى أستراليا
كورونا فى أستراليا

سجلت أستراليا أعلى معدل تضخم سنوي لها منذ أكثر من 20 عاما على خلفية ارتفاع أسعار الوقود.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس تكاليف المعيشة، بنسبة 2.1 بالمائة في خلال الربع المنتهي في مارس و5.1 بالمائة في الـ12 شهرا المنتهية في مارس 2022، وفقا للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الأسترالي يوم الأربعاء.

وقال المكتب إن ارتفاع معدل التضخم يعود إلى زيادة بنسبة 5.7 بالمائة في تكلفة بناء منزل جديد وزيادة قدرها 11 بالمائة في أسعار الوقود.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.8 بالمائة في الربع المنتهي في مارس بقيادة لحوم البقر والخضروات حيث ارتفعت أسعارهما بنسبة 7.6 و6.6 بالمائة على الترتيب.

 

على أستراليا تضخم اعلى معدل ضخم تسجل معدل تضخم 20 عاما

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