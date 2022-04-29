الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

وزير التربية والتعليم: لا يحدث تعثر فى الدخول على التابلت بالمدارس المجهزة

طارق شوقي
طارق شوقي

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي إحدى أولياء الأمور بعد أن وجهت له سؤال عبر جروب تعليمنا الجديد وقالت:  لو طالب تعثر في الدخول على التابلت لأي سبب فني يمتحن في نفس اليوم ورقي؟؟
 

رد عليها الوزير قائلا : لا يحدث تعثر في الدخول على التابلت في المدارس المجهزة يا أفندم في ضوء كل الإمتحانات التجريبية إلا في حالة انقطاع الكهرباء أو تهكير التابلت.

 

وأضاف:  والامتحان البديل وفق الجدول المعلن وليس في نفس اليوم.

 

وكان قد عقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، ووكلاء المديريات، ومديري التعليم العام، ومديرى المراحل التعليمية عبر شبكة الفيديو كونفرانس للوقوف على الوضع النهائي لاستعدادات المديريات والإدارات التعليمية لامتحانات نهاية العام الدراسي 2021 /2022.

العام الدراسي امتحانات الامتحانات التجريبية امتحانات نهاية العام مدارس

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