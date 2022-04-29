الأمم المتحدة: إطار التعاون مع لبنان يبدأ مطلع العام المقبل وحتى نهاية 2025

أعلنت الأمم المتحدة في لبنان أن تنفيذ "إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة" سيبدأ في مع بداية عام 2023 وسينتهي في شهر ديسمبر عام 2025، موضحة أن الحكومة اللبنانية ستتولى مع الأمم المتحدة قيادة تنفيذ هذا الإطار ورصده وإعداد التقارير الخاصة بمسار تقدمه، بالاستناد إلى الأولويات التنموية الاستراتيجية الأربع التي تم تحديدها بالمشاركة مع الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات المانحة، وغيرها.

وأضافت الأمم المتحدة - في بيان اليوم عقب توقيع الإطار بين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة منسقة الشئون الإنسانية نجاة رشدي - أن أولويات الإطار ترتكز على تحسين حياة ورفاهية جميع الناس في لبنان وتحسين القطاعات الإنتاجية المرنة والتنافسية من أجل إدرار الدخل وتعزيز فرص سبل كسب الرزق بطريقة شاملة ومعززة، وضمان مجتمعات سلمية وشاملة بصورة مستدامة من أجل تحقيق التنمية المُنصفة والتشاركية، بالإضافة إلى استعادة طبيعة لبنان الغنية ونظامه البيئي من أجل تحقيق تعافي شامل صديق للبيئة.

وأوضحت أن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة هو الوثيقة الاستراتيجية الرئيسية للأمم المتحدة لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث تمتد فترة تنفيذ الإطار من العام 2023 إلى العام 2025.

ويضمن هذا الإطار تنفيذ هيئات الأمم المتحدة لأنشطتها بما يخدم الأهداف المشتركة التي تم تحديدها مع الحكومة اللبنانية وشركاء التنمية وشعب لبنان، وبأكثر الطرق فاعلية وكفاءة وأولوية.

ويُعتبر إطار التعاون آلية مساءلة أساسية بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية من جهة، وبين مختلف وكالات الأمم المتحدة والشركاء من جهة أخرى، يسعى إلى ضمان نتائج تنموية تعود بالفائدة على الجميع. ويشكل إطار التعاون الأساس المشترك لعمل فريق الأمم المتحدة الوطني للسنوات الثلاث القادمة.