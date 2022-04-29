الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: إطار التعاون مع لبنان يبدأ مطلع العام المقبل وحتى نهاية 2025

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أعلنت الأمم المتحدة في لبنان أن تنفيذ "إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة" سيبدأ في مع بداية عام 2023 وسينتهي في شهر ديسمبر عام 2025، موضحة أن الحكومة اللبنانية ستتولى مع الأمم المتحدة قيادة تنفيذ هذا الإطار ورصده وإعداد التقارير الخاصة بمسار تقدمه، بالاستناد إلى الأولويات التنموية الاستراتيجية الأربع التي تم تحديدها بالمشاركة مع الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات المانحة، وغيرها.
وأضافت الأمم المتحدة - في بيان اليوم عقب توقيع الإطار بين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة منسقة الشئون الإنسانية نجاة رشدي - أن أولويات الإطار ترتكز على تحسين حياة ورفاهية جميع الناس في لبنان وتحسين القطاعات الإنتاجية المرنة والتنافسية من أجل إدرار الدخل وتعزيز فرص سبل كسب الرزق بطريقة شاملة ومعززة، وضمان مجتمعات سلمية وشاملة بصورة مستدامة من أجل تحقيق التنمية المُنصفة والتشاركية، بالإضافة إلى استعادة طبيعة لبنان الغنية ونظامه البيئي من أجل تحقيق تعافي شامل صديق للبيئة.
وأوضحت أن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة هو الوثيقة الاستراتيجية الرئيسية للأمم المتحدة لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث تمتد فترة تنفيذ الإطار من العام 2023 إلى العام 2025.
ويضمن هذا الإطار تنفيذ هيئات الأمم المتحدة لأنشطتها بما يخدم الأهداف المشتركة التي تم تحديدها مع الحكومة اللبنانية وشركاء التنمية وشعب لبنان، وبأكثر الطرق فاعلية وكفاءة وأولوية.
ويُعتبر إطار التعاون آلية مساءلة أساسية بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية من جهة، وبين مختلف وكالات الأمم المتحدة والشركاء من جهة أخرى، يسعى إلى ضمان نتائج تنموية تعود بالفائدة على الجميع. ويشكل إطار التعاون الأساس المشترك لعمل فريق الأمم المتحدة الوطني للسنوات الثلاث القادمة.

الامم المتحدة لبنان الحكومة رئيس الحكومة الحكومة اللبنانية تحقيق المجتمع المدنى التنمية المستدامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

مصدر أمنى ينفى شائعات الإخوان بوجود ضباط ضمن المفرج عنهم بقرار العفو

نقابة الصحفيين تنعى عماد الفقى.. وتدعو لتجنب طرح تأويلات للحادثة وأسبابها دون تحقق

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

المعزول «مرسي».. رئيس صوري دفعه مكتب الإرشاد نحو الهاوية

خيرت الشاطر.. تفكير شيطاني يقود رجل «الإخوان» القوي للحكم بأي ثمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021

مؤسسة حقوقية: محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإدارى لفلسطينى عمره 80 عامًا

دروس الهولوكوست.. كيف أحيت إسرائيل ذكرى المحرقة النازية؟