الجمعة 29 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عُمان وفيتنام توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية

عُمان وفيتنام توقعان
عُمان وفيتنام توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل

وقعت سلطنة عُمان وجمهورية فيتنام، على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه وقع الاتفاقية من الجانب العماني نيابة عن سلطان عمان هيثم بن طارق، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية فيتنام صالح بن محمد الصقري، ومن الجانب الفيتنامي فام كوانج هيو نائب وزير الخارجية.
وقال السفير العماني إن توقيع الاتفاقية سيكون دافعًا لتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات مع فيتنام بالتزامن مع قرب الاحتفال بالذكرى الـ 30 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والذي تم في 9 يونيو 1992م.
وأشارت الوكالة العمانية إلى أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وفيتنام شهدت نموًّا كبيرًا في حجم التبادل التجاري الذي زاد بنحو 120%، وتم خلال فترة العلاقات الدبلوماسية تأسيس شركة الاستثمار المشتركة برأسمال يقارب الـ 300 مليون دولار، فضلًا عن توقيع البلدين لعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم كان أهمها تأسيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي وفريق المشاورات السياسية ومجلس رجال الأعمال بين البلدين إضافة إلى إبرام اتفاقيات التجارة والاستثمار والتعاون في مجال النفط والغاز.

النفط والغاز سلطان عمان العلاقات الدبلوماسية دبلوماسية جميع المجالات

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