مسلسل «العائدون».. الأمن المصرى يصل لعلاء لإنقاذه بعد إصابته فى الصحراء الغربية

عرضت الحلقة 27 من مسلسل العائدون نجاح الضابط عمر الذي يقوم بدوره أمير كرارة، في الوصول إلى مكان علاء الذي يقوم بدوره ميدو عادل، في اللحظات الأخيرة قبل وفاته.

وكان الضابط عمر قد تمكن من الوصول لمكان داعش في الصحراء الغربية، والقضاء على العناصر الإرهابية من الجهة الخلفية لهم، وأصيب علاء الذ ي زرعه الأمن المصري وسط داعش والذي يقوم بدوره الفنان ميدو عادل بـ7 طلقات في قدمه، من سيافوأصابت قدميه وذراعيه، للعجز عن الحركة التامة، وقال له سياف سأجعلك تنتظر الموت، انتظار الموت أصعب من الموت نفسه، ولن أحرقك مثل زميلك السابق حسين، بعدما اكتشفت مؤامرته»، وقال له علاء إنه ليس خائفًا من الموت في سبيل الوطن وإيمانه بالله تعالى.

وخلال أحداث الحلقة 26: خطط "سياف" أحمد الأحمد لعملية خطيرة داخل مصر.- يخطط "سياف" لقتل الأجانب في مصر وضرب السياحة "قتل الأجانب وضرب السياحة، تفتح عليهم أبواب جهنم مع الدول الأجنبية".

يشك "سياف" أحمد الأحمد في "علاء" محمد عادل، ويطلب مراقبته.- تكتشف "نادين" أمينة خليل ثلاث مخازن بقرب المزراع في الصحراء، وترسل أماكنهم لـ "عمر" أمير كرارة.- يبلغ "علاء" محمد عادل "عمر" أمير كرارة بأنه متواجد في مصر رفقة "سياف" أحمد الأحمد، لكنه لا يعلم مكان تواجده تحديد: "أنا عارف إني في مصر، فين بالظبط مش عارف، متهيألي على حدود ليبيا، سياف موجود، ومعانا حوالي 20 راجل، والمفروض عندنا عملية هننفذها بكرة الصبح، أنا تعبت أوي علشان أوصلك، معرفش هي إيه العملية، على ما أظن استهداف السياح، المفروض هتتنفذ في الساعات اللي جاية".

يكتشف "سياف" أحمد الأحمد "علاء" محمد عادل أثناء مكالمته عبر جهاز التواصل مع "عمر" أمير كرارة وينتزع منه الجهاز "للأسف مش سامعك يا عمر بيه، تحب نقوله حاجة".

مسلسل "العائدون" يعرض في موسم مسلسلات رمضان 2022، عبر قناة dmc بشكل حصري، ومنصتي شاهد وواتش ات، بطولة النجوم: أمير كرارة، محمود عبد المغني، أمينة خليل، أحمد الأحمد، محمود البزاوي، وميدو عادل وغيرهم، بالإضافة لظهور العديد من ضيوف الشرف، بينهم: هاني رمزي، محمد ممدوح، محمد فراج، ومحمد عز، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.