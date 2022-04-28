الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد عامين من الإغلاق.. نيوزيلندا تفتح حدودها فى مايو

نيوزيلندا تفتح حدودها
نيوزيلندا تفتح حدودها

تستعد نيوزيلندا مطلع مايو المقبل، لفتح حدودها بعد أكثر من عامين من إغلاقها، وقد لا يكون هناك وقت أفضل لزيارتها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أن شركات السياحة بدأت في إعادة توظيف المرشدين السياحيين وتنظيف متاجر التذكارات والاستعداد لاستقبال الزوار الدوليين بدءا من الثاني مايو، طالما تمكنوا من إبراز دليل على تلقيهم لقاحا مضادا لكورونا وفحص سلبي قبل مغادرة بلادهم.

ولا تتوقع البلاد عودة سريعة للوضع المعتاد الذي شهد ازدحام الأماكن ذات الشعبية بأفواج من الأجانب أدت إلى عمل البنية التحتية بكامل طاقتها.

نيوزيلندا فتح الحدود السياحة فيروس كورونا قيود كورونا شركات السياحة

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