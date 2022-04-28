الجمعة 29 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

مبارة الزمالك والمصري
مبارة الزمالك والمصري

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رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

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