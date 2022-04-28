ملخص الحلقة 27 من الاختيار 3.. «خطاب مرسي ومخاوف من اغتيال السيسي وظهور المنسي»

تضمنت الحلقة 27 من مسلسل الاختيار 3 وقوع عدة أحداث بينها خطاب رئيس الجماعة الإخوانية الراحل محمد مرسي للشعب المصري والذي تدخلت فيه الجماعة بشكل سافر قبل ظهوره بتغيير مضمونه من اعتذار الرئيس للشعب إلى توجيهه للاتهامات هنا وهناك لحركات المعارضة المختلفة.

كما تضمنت الحلقة كذلك مخاوف رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل من اغتيال الفريق عبد الفتاح السيسي في ظل غضب الجماعة من بياناته الموجهة للشعب المتضمنة لوقوف الجيش بجوار الشعب ودعمه وحمايته له.

تضمنت أحداث المسلسل ولأول مرة ظهور البطل القومي الشهيد أحمد منسي، وذكره لأبناء سيناء وثناؤه عليهم وعلى وطنيتهم.

وكشفت الحلقة 27 عن حديث رئيس الجماعة الإخوانية الراحل محمد مرسي، مع رئيس مكتبه أحمد عبد العاطي، وذلك قبل أن يخرج الأول لإلقاء خطاب يعتذر فيه للشعب المصري عما بدر منه من ومن جماعته من سوء إدارة بالبلاد وصل بها للوقوف على حافة الحرب الأهلية، وذلك مثلما نصحه به الفريق أول عبد الفتاح السيسي للخروج من المأزق الذي وصلت إليه البلاد.

الحديث بين عبد العاطي ومرسي تضمن مطالبة عبد العاطي بالانتظار بضع ساعات لتعديل نص الخطاب من قبل الجماعة الإخوانية التي لديها تحفظات على بعض النقاط التي جاءت به.

وجاءت أهم التحفظات حسب عبد العاطي التحفظ على نية مرسي الاعتذار للشعب،

فقال عبد العاطي "انت لست مدين سيادة الرئيس بالاعتذار للشعب بالعكس هم المدينون لك بالاعتذار لما يمارسوه يوميًا في حقك من تجاوزات، سنة كفاية حضرتك استحملتهم كتير، لازم يعرفوا إن حضرتك مش حاتسكت بعد كدة على أي تجاوز".

ومسلسل "الاختيار" يوثق فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

تعود أحداث مسلسل «الاختيار 3» إلى الفترة ما بين 2012 إلى 2013، التي تولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد حتى إصدار بيان 3 يوليو الذى أنهى حكم الجماعة، مرورا ببدء حركة تمرد وثورة 30 يونيو، ووثق المسلسل عدد من الأزمات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى انتشار الإرهاب في تلك الفترة التى تعتبر الأصعب في تاريخ مصر الحديث.

وشهدت الحلقة 26 لقاء حاسما بين الفريق أور عبد الفتاح السيسي، ونائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر، ورد الفريق السيسي بعنف على تهديدات الشاطر وحذره من رفع السلاح على الشعب المصري.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، أحمد السقا، عبد العزيز مخيون، صبري فواز، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.