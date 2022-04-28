الخميس 28 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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فرحة.. الحكومة تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك

فرحة العيد
فرحة العيد

 

«الزراعة»: رفع حالة الاستعداد بالقطاعات.. وحديقة الحيوان جاهزة لاستقبال الزوار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن رفع حالة الاستعداد فى كل القطاعات، لاستقبال عيد الفطر المبارك، وقرر السيد القصير، وزير الزراعة، تشكيل غرفة عمليات، تعمل على مدار الساعة خلال الإجازة، لمتابعة عمليات حصاد وتوريد محصول القمح، بالتعاون مع وزارة التموين، وتسهيل كل إجراءات التوريد تيسيرًا على المزارعين. كما أصدر وزير الزراعة توجيهات مشددة للإدارة المركزية لحماية الأراضى بإعلان حالة الاستعداد القصوى، لمنع التعديات على الأراضى الزراعية خلال فترة الإجازة، التى تستمر لأكثر من أسبوع، والتعامل بالإزالة الفورية فى المهد، بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلى، والشرطة، ومديريات الزراعة بالمحافظات، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق، مع إعادة الأرض لطبيعتها الزراعية. وأضاف أن الحدائق التابعة لوزارة الزراعة، مثل حدائق الحيوان والأسماك والأورمان، استعدت لاستقبال المواطنين خلال الإجازة، مع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، وبالإجراءات التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

 

«الصحة»: أكثر من ألفى سيارة إسعاف لتأمين الاحتفالات

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، فى بيان، إن الوزارة ستدفع بـ٢١٥١ سيارة إسعاف للتمركز فى الشوارع والميادين الرئيسية والطرق والمحاور بالمحافظات، ضمن خطة عمل لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك. وأضاف أنه جرى رفع درجة الاستعداد فى جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وتكثيف وجود الفرق الطبية فى أقسام الطوارئ، فضلًا عن التنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بكل محافظة، إضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى على مدار الساعة.

 

«التضامن»:  600 مؤسسة توفر الهدايا للأيتام

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تواصلت مع أكثر من ٦٠٠ مؤسسة أهلية لتوفير هدايا للأطفال الأيتام احتفالًا بعيد الفطر المبارك، إلى جانب تنظيم زيارات للأسر خارج المؤسسات لتوصيل الدعم النقدى أو الهدايا. وأضافت أنه سيجرى إصدار بطاقات ذكية لأبناء دور الرعاية، كما سيتم تخصيص مزايا نقدية لهم داخل مؤسسات الرعاية. وتابعت: «سيتم توفير وحدات سكنية لهم، وتوفير دعم نقدى بعد الخروج من مؤسسات الرعاية».

رئيس التحرير

وائل لطفي

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