الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«تحلم أن يكون لديها ابن».. الجانب الآخر من حياة الفنانة إلهام شاهين

إلهام شاهين
إلهام شاهين

تشهد الفنانة إلهام شاهين هجوما واسعًا في الفترة الحالية لمشاركتها في مسلسل "بطلوع الروح" الذي يعرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني الحالي 2022.

تزوجت الفنانة إلهام شاهين، من عزت قدورة عام 1996، الذي يكبرها بـ 20 سنة، رغمًا عنها تخلصًا من "رزالته" ومن مشاكله المتكررة، فكان دائم الحديث عنها بشكل يشوه سمعتها ويسيء إليها، كان يعدها "لو اتجوزتيني مش هاعمل لك مشاكل"، فاتقاءً لشره تزوجته، واشترطت أن تكون العصمة في يدها، وهي تعلم أنه سبب قد يزعج كرامة "قدورة"، لكنه وافق ولم يعترض.

بناء على رغبة "قدورة" أخفت "شاهين" أمر الزواج عن الصحافة والرأي العام، لحين زواج ابنته الكبرى ومراعاة لمشاعر زوجته وأولاده، لكنهما اتفقا على إعلان الزواج بعد زواج ابنته، فلم يفِ بوعده، فظلت "شاهين" تنتظر لمدة 10 أشهر بعد زواج ابنته، فانفصلا بعد اختلافهما في الطباع والأخلاق والبيئة والفكر، ولم يستمر الزواج بينهما إلا لمدة 10 أشهر فقط من يوليو 1996 حتى مايو 1997، حسبما ذكرت في حوارها لجريدة روز اليوسف 1998.

وترى "شاهين" أن الأمومة شيء مهم جدًا، وهي من الأساسيات التي كانت تسعى لها عند ارتباطها أو زواجها، وتحلم أن يكون لديها ابن، كما أنها لا تعارض أن تكون زوجة ثانية، ولن يمثل لها وجود الزوجة الأولى مشكلة أو عقبة، طالما أنها مؤمنة بهذا الرجل وتحبه بالفعل.

لُقبت إلهام شاهين داخل الوسط الفني بـ"قناصة الجوائز" في فترة التسعينات، فظلت لمدة خمس سنوات تشارك في المهرجانات الفنية وتحصد الجوائز، فحصلت على جائزة أحسن ممثلة لمدة ثلاث سنوات متتالية من المهرجان الماثوليكي، وحصلت على جائزة أحسن ممثلة من مهرجان القاهرة الخامس للإذاعة والتلفزيون، وحصلت عن فيلم "يادنيا يا غرامي" بخمس جوائز، وشارك فيلم "دانتيلا" في مهرجان شيكاغو لأول مرة بعد مشاركة فيلم"المومياء" لشادي عبد السلام.

إلهام شاهين بطلوع الروح الزواج الأمومة الوسط الفني فترة التسعينات أحسن ممثلة

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وائل لطفي

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