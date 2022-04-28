الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير النقل يضع اللمسات النهائية لتنفيذ أكبر ورشة مفاتيح للسكك الحديدية في الشرق الأوسط

وزير النقل
وزير النقل

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع وفد شركة فويست ألبين النمساوية، وذلك لوضع اللمسات النهائية لتنفيذ أكبر ورشة مفاتيح للسكك الحديدية بالشرق الأوسط، وذلك بحضور المهندس مصطفى أبوالمكارم رئيس هيئة السكك الحديدية، وقيادات الهيئة.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع خطة إنشاء شركة مشتركة بين الجانبين تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي من المفاتيح، خاصة مع زيادة حجم الطلب عليها بالتوازي مع التوسع في المشروعات التي تنفذها وزارة النقل سواء لتحديث الـ 10 آلف كم سكة حديد الحالية أو لشبكة القطارات الكهربائية السريعة ومشروعات مترو الأنفاق الجاري تنفيذها، أو للقطار الكهربائي الخفيف LRT ليتم بعد ذلك تصدير المنتجات إلى الدول الأفريقية والشرق أوسطية من فائض الإنتاج، وحيث تشمل خطة التعاون رفع كفاءة خط الإنتاج الحالي بورشة العباسية لتحويله لخط إنتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لضمات جودة المنتج وللوصول إلى إنتاج 300 مفتاح سنويا، بالإضافة إلى إنشاء خط جديد حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية للوصول إلى إنتاج 600 مفتاح سنويا.

وكذلك نقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع وتدريب العاملين المصريين عليها تحت إشراف خبراء من الشركة النمساوية، وكذلك التدرج خلال عمليات التصنيع في استخدام المكونات المحلية لتصل نسبة التصنيع المحلي بعد نهاية التحديث للورشة إلى 95% وذلك كأحد الخطوات الهامة في مجال توطين صناعة النقل في مصر والتي وجهت بها القيادة السياسية.

ووجه الوزير بقيام الجانبين بنهو المستندات والإجراءات بشكل عاجل تمهيدا لتوقيع عقد إنشاء الشركة المشتركة، وأن إنشاء هذه الشركة سيعد نموذجا ناجحا للتعاون مع مشغلين قطاع خاص دوليين ضمن خطة  الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل عدد من ورش وقطاعات السكك الحديدية وصولاً لتقديم خدمة متميزة للجمهور والارتقاء بهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل الملايين من الركاب سنوياً والحفاظ على ممتلكات وأصول المرفق وتعظيم موارده.

وزير النقل النهائية النمساوية العالمية للسكك الحديدية في الشرق الاوسط بالشراكة للسكك الحديدية بالشرق الاوسط

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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