هيام الطباخ: نسعى لإلغاء كل مقالب القمامة الوسيطة سواء في القرى أو المدن

قالت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الملف البيئي في أولى تدخلاتها بمجلس النواب بحضور وزيرة البيئة، مشددة على أن تكون جهود الوزارة جهود حقيقية وملموسة على الأرض يشعر بها المواطن في كل قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ.

وأضافت هيام الطباخ أن رفع كفاءة مصنعي قمامة بيلا وسيدي سالم ليرتفع الطاقة الاستيعابية للمصنعين 400 طن يومياً وإنشاء 3 مصانع جديدة بكفر الشيخ ومطوبس ودسوق ومدفن صحي ببلطيم، لهى انفراجه طال انتظارها وإنجاز حقيقي لو تم تحقيقه بهذه الصورة الطموحة.

وتابعت: " نسعى لإلغاء كل مقالب القمامة الوسيطة سواء في القرى أو المدن، يصل لنا يومياً استغاثات أهلنا بهذا الشأن نتطلع للتعاون أكبر مع وحدة المخلفات الصلبة بالمحافظة، نهتم بهذا الملف ونضعه ضمن ملفتنا الرئيسية التي نعمل عليها والقادم".