الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

هيام الطباخ: نسعى لإلغاء كل مقالب القمامة الوسيطة سواء في القرى أو المدن

النائبة هيام الطباخ
النائبة هيام الطباخ

قالت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الملف البيئي في أولى تدخلاتها بمجلس النواب بحضور وزيرة البيئة، مشددة على أن تكون جهود الوزارة جهود حقيقية وملموسة على الأرض يشعر بها المواطن في كل قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ.

وأضافت هيام الطباخ أن رفع كفاءة مصنعي قمامة بيلا وسيدي سالم ليرتفع الطاقة الاستيعابية للمصنعين 400 طن يومياً وإنشاء 3 مصانع جديدة بكفر الشيخ ومطوبس ودسوق ومدفن صحي ببلطيم، لهى انفراجه طال انتظارها وإنجاز حقيقي لو تم تحقيقه بهذه الصورة الطموحة.

 وتابعت: " نسعى لإلغاء كل مقالب القمامة الوسيطة سواء في القرى أو المدن، يصل لنا يومياً استغاثات أهلنا بهذا الشأن نتطلع للتعاون أكبر مع وحدة المخلفات الصلبة بالمحافظة، نهتم بهذا الملف ونضعه ضمن ملفتنا الرئيسية التي نعمل عليها والقادم".

النائبة هيام الطباخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الملف البيئي وزيرة البيئة جهود الوزارة رفع كفاءة إنجاز حقيقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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