إنه جيش مصر يا ....

مكان النقط، نريدك أن تضع، و وجدت، صفة تليق بذلك الذي شتمنا جميعًا، نحن المصريين، ودفعته حماقته، أو جنونه، أو حماقة وجنون مستعمليه، إلى تهديد وزير دفاع مصر، القائد العام لقواتنا المسلحة، في لقاء سبق ثورة 30 يونيو بأيام قليلة، وتحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة، كما تحدث عنه اللواء عباس كامل، مدير مكتب وزير الدفاع وقتها، رئيس المخابرات العامة الحالي، وأكد أنه خلال السنوات الطويلة التي لازم فيها الرئيس، منذ أن كان برتبة مقدم، لم يجده منفعلًا بهذا الشكل: صوته زلزل المكتب باللي فيه.

بهذا اللقاء، انتهت الحلقة السادسة والعشرين من «الاختيار 3»، وفيه قال خيرت الشاطر، إن كل معارضي الجمعة «مش مهمين» بالنسبة لهم،«شوية بعوض»، و«شوية صراصير، بتجري على الأرض، واحنا قادرين اننا ندوس عليهم ونسحقهم». وأشار إلى أن شباب الجماعة يمكنهم القياد بذلك «في أي وقت وفي مدى قصير جدًا.. واحنا فعلًا حانعمل كده»،مضيفًا أن «جماعة الإخوان قوية جدًا جدًا وتستطيع أن تفرض إرادتها وسيطرتها على الكل، ده غير إنها مدعومة من المجتمع الدولي ومن الولايات المتحدة».

حدث ذلك أمام سعد الكتاتني، الذي حضر اللقاء بصفته رئيس حزب الحرية والعدالة، والذي كان قد أعلن، في 23 يونيو 2013، عن تقدير الحزب لتصريحات الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، وأكد، في حسابه الرسمي على فيسبوك أن تلك التصريحات «عبرت عن مدى انزعاج المؤسسات الوطنية جميعها من عمليات العنف ومحاولات دفع البلاد إلى الفوضى والفتنة والحرب الداخلية وجر الشعب إلى الاقتتال والدماء».

مع ذلك، تحولت تلميحات«الشاطر»الضمنية إلى تهديدات صريحة، وزعم أنهم قادرون على مواجهة الجيش وأن «جماعة الإخوان عندها الجيش بتاعها»، ثم تحدث عن لقاء جمعه «صدفة» بمحمد الظواهري، شقيق زعيم «تنظيم القاعدة»، وأكد له أن هناك آلافًا مؤلفة من أفغانستان وباكستان والشيشان وغيرها سيتوافدون على أرض مصر بسلاحهم وعتادهم، وهم مدربون أحسن تدريب «بل ومقاتلون مترسمون أيضًا غير كتائب الجماعة القتالية المنتشرة في كل شبر من أرض مصر والمستعدة للمواجهة بكل أشكالها وكافة أنواعها».

ولاء الجيش للمصريين فقط، وارتباطه بهويتنايعلو فوق أي مصالح ضيقة لمن اعتقدوا أن إرهابهم الأسود قد ينال من عزيمته، التي هي تجسيد لعزيمة أمة صنعت التاريخ وألهمت الإنسانية معنى التضحية من أجل الوطن. وعليه، لم يفاجئنا رد وزير الدفاع بالآتي: «طب شوف بقى.. انتواخربتوا البلد وضيعتوها أكتر ما كانت ضايعة بأفكاركم السودا ومؤامراتكم..انت جاي تهدّد قائد جيش مصر بشوية إرهابيين؟!..انتوانسيتوانفسكوا ولّا إيه؟..طب قسمًا بالله، اللي حايرفع السلاح في وش الجيش لأشيله من فوق وش الأرض. واوعاك تكون فاكر ان الجيش هو اللي بتشوفه في الشارع.. لا.. لا.. لا.. لا، الجيش ده حاجة كبيرة قوي.. أكبر من كل اللي في خيالكم.. ويطوي البلد دي من إسكندرية لأسوان في ساعات. واسمع، انتوا لو فكرتوا ترفعوا السلاح على الجيش لن تقوم لكم قائمة لمدة خمسين سنة قادمة.. انت فاهم؟ المقابلة انتهت».

في مواجهة إرهابيين من مختلف الجنسيات وكتائب الجماعة القتالية الإرهابية، «المنتشرة في كل شبر من أرض مصر»، دارت، معارك كثيرة بالفعل، قبل وبعد إعلان القيادة العامة لقواتنا المسلحة، في 3 يوليو 2013، انتصار المصريين، شعبًا وجيشًا،وقيامهم بإسقاط حكم المرشد وكنس تلك الجماعة الضالة، وأنهوا مباراة طويلة بكسرهم الحلقة الأقوى في مخططاتشيطانية، كادتتلتهم العالم العربي، دولة تلو الأخرى.

..وأخيرًا، لم ينتصر المصريون وجيشهم على كتاب الإخوان والتنظيمات الإرهابية المتحالفة معهافقط، بل سحقوا أيضَا مستعملي تلك الجماعة الضالة، الذين أقاموا شبكة معقدة من العملاء والوكلاء والإرهابيين، وأنفقوا مليارات، بلا عدد، على تنفيذ مخططاتهم الشيطانية. ونحيلك، مثلًا، إلى كتاب فيل جوردن، الواضح من عنوانه«خسارة المباراة الطويلة.. الوعد الكاذب بتغيير أنظمة الشرق الأوسط». والمذكور كان أحد كبار المسئولين في إدارة أوباما،وقام باستخلاص الدروس والعبر من فشل التدخلات الأمريكية في المنطقةونصح إدارة جو بايدنبأن تتعامل معها بحذر أكبر.

ـ كسر الحلقة الأقوى في مخططات شيطانية كادتتلتهم العالم العربي