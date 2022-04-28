بايدن: يمكن استخدام الأموال الروسية المصادرة لتمويل المساعدات في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن تكلفة المعركة في أوكرانيا ليست رخيصة ولكن الاستسلام للعدوان سيكون أكثر كلفة، مشيرًا إلى أن الأوكرانيون يدفعون أرواحهم في هذه الحرب وعلينا المساعدة بالأسلحة والدعم الاقتصادي".

وتابع بايدن، خلال كلمة له، إنه "قلنا سنساعد أوكرانيا وسنعاقب روسيا وسندافع عن أراضي الناتو ونحن نفعل كل ذلك، موضحا أن بلاده تمتلك الدلائل على الفظائع وجرائم الحرب التي ارتكبها الروس في أوكرانيا".

وأكد بايدن، أنه سيطلب تمويلا إضافيا من الكونغرس بقيمة 33 مليار دولار لدعم أوكرانيا من بينها 20 مليار دولار كمساعدات عسكرية، منوهًا إلى أن المهام الجديدة للدبلوماسية الأميركية تتطلب تعزيز الأمن في سفاراتنا".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه حريص على أن يعكس دبلوماسيونا التنوع الأمريكي، مضيفًا أن العالم يواجه تحديات تتعلق بالأنظمة السلطوية".

ونوه إلى أنه يمكن استخدام الأموال الروسية المصادرة لتمويل المساعدات في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه أرسل مقترحا تشريعيا إلى الكونغرس يهدف إلى توسيع صلاحياته لمعاقبة الأثرياء الروس المقربين من بوتين.