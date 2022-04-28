الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس الوفد رئيساً للجنة النوعية للشباب في «بيت الأمة»

حزب الوفد
حزب الوفد

أعلن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن توليه رئاسة اللجنة النوعية للشباب في الحزب لمدة 4 أشهر حتى انعقاد انتخابات الهيئة العليا للوفد، وذلك استجابة لمطلب الشباب الجماعي خلال اجتماعه بأعضاء لجان شباب الوفد من مختلف المحافظات، مرددين هتافات "عبد السند هو السند - عاش الوفد ضمير الأمة" تعبيرًا عن سعادتهم بقرار رئيس الحزب.

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جاء ذلك بحضور فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد ومحمد مدينة نائب رئيس الحزب والدكتور هاني أباظة عضو مجلس النواب وسكرتير عام مساعد حزب الوفد واللواء سفير نور عضو الهيئة العليا وياسر قورة عضو المجلس الاستشاري بالحزب والإعلامي شريف عارف وعدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد.

واستمع رئيس الوفد لآراء ومقترحات الشباب حول تشكيل اللجان النوعية ولجان الشباب على مستوى الجمهورية وآليات العمل لدعم وجود بيت الأمة في الشارع المصري وعودته لمكانته وقيمته التي يتمتع بها.

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وأكد عبد السند يمامة أن معايير اختيار والتشكيل للجان تعود إلى سند قانوني وهو لائحة الحزب، ولا يحق لأحد أن يخالف تلك اللائحة ومن يخالفها يُعرض نفسه للمحاسبة، مؤكدًا أن الأصل هو أن اللائحة تنص على أن اللجان النوعية والمحافظات بالتعيين، واللجان النوعية ليس لها سلطة داخل لجان المحافظات الذي يتراوح عدد التشكيلات فيها من 18 لـ35 وتعود تبعيتهم للجان المحافظات.

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وقال يمامة إن كلمة رئيس الوفد ليست قانونا، واللجان النوعية التي يتم تشكيلها تهدف إلى طرح ملفات ومناقشاتها لتقدم يد العون للهيئات المتخصصة داخل الحزب وخارجه، لافتًا إلى أن الآن يتم بحث العودة والتنشيط لتلك اللجان لصياغة ورقة عمل للمشاركة في مشروع الحوار الوطني السياسي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الدكتور عبد السند يمامة حزب الوفد انتخابات المحافظات ضمير الأمة فؤاد بدراوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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