توريد 56833 طن قمح لصوامع الوادي الجديد

أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، توريد 50050 طن قمح لصوامع الوادي الجديد بالخارجة وشرق العوينات، 24547 طنا خارج المحافظة.

وشهد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، حصاد محصول القمح بمركز الخارجة قرية الخرطوم بالتنسيق مع المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية، وبناء على تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصر، واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

يرافقه الدكتور صلاح جميل أستاذ وقاية النباتات بمعهد بحوث وقاية النباتات ومدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية، والدكتورة حنان الطيب عبدالله رئيس الفريق العلمي للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بمحطة البحوث الزراعية بالوادي الجديد، ودكتور منتصر فوزي عبدالمنعم رئيس بحوث بمعهد بحوث أمراض النباتات، والمهندس أحمد عبد السلام مدير إدارة الإرشاد، والمهندس سيد هاشم مدير المنطقة الإحصائية، ولفيف من المزارعيين والمهندسين والمشرفين الزراعيين.

حيث تفقد المرسي عدة مناطق لحصاد القمح وعقد عدة لقاءات مع المزارعين وسعادتهم بمشاركة فرحتهم بحصاد المحصول، حيث إن محصول هذا الموسم مبشر وذو إنتاجية عالية.

الجدير بالذكر أن محصول القمح يتصدر أكبر مساحة منزرعة هذا العام على مستوى المحافظة، حيث وصل هذا الموسم 342094.21 فدانا أي زاد بمعدل 88083.11 فدان عن العام السابق.

وكانت أكبر مساحة منزرعة قمح بمنطقة العوينات، حيث بلغت 191439 فدانا يليها الفرافرة بلغت مساحة القمح بها 95044 فدانا.

وأضاف المرسي أنه تم حصاد 50050 فدانا، وتوريد الأقماح على قدم وساق بصومعة الخارجة وصومعة شرق العوينات التابعة للمحافظة.

وقال وكيل وزارة الزراعة إن إجمالي التوريد وصل إلى 56833 طنا حتى الآن، منهم 3858 طنا بصومعة الخارجة، 28379 طنا بصومعة شرق العوينات، 49 طنا ببنك التسليف، 24547 طنا خارج المحافظة.