الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الشهيد أحمد منسي راجع.. ظهور أمير كرارة في مسلسل «الاختيار 3» اليوم

الاختيار 3
الاختيار 3

تشهد الحلقة 27 من مسلسل الاختيار 3 عودة الشهيد أحمد منسي، والذي جسده الفنان أمير كرارة في الجزء الأول من “الاختيار”، فتتداخل أحداث الجزء الثالث مع الأول بمشاهد “فلاش باك”.

وأعلنت الصفحة الرسمية لقناة أون العارضة لمسلسل “الاختيار” عن ظهور خاص لشخصية الشهيد العقيد أحمد المنسي خلال حلقة اليوم الـ 27 من المسلسل.

وشهدت حلقة أمس رد وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي (ياسر جلال) على التهديدات الصريحة من المهندس خيرت الشاطر (خالد الصاوي) باستعمال العنف والمواجهة المسلحة، وذلك خلال لقائهما في الحلقة 26 من المسلسل، والتي تحمل اسم "تهديد"، حيث قال السيسي لخيرت الشاطر وسعد الكتاتني (بيومي فؤاد): "أنتوا خربتوا البلد وضيعوتها أكتر ما كانت ضايعة بأفكاركوا السودا ومؤامرتكم".

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.

عبد الفتاح السيسي خالد الصاوي مسلسل الاختيار الشهيد احمد منسي ناردين عبد السلام مسلسل الاختيار 3

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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