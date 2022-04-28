الخميس 28 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بروتوكول تعاون لتحويل سيارات مدينة شرم الشيخ للعمل بالغاز

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول محافظ جنوب سيناء

وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بروتوكول تعاون لتحويل السيارات فى مدينة شرم الشيخ للعمل بالغاز الطبيعى كوقود، وذلك فى إطار دعم جهود استضافة المدينة لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ Cop27 نوفمبر القادم. 

وأشار الملا إلى أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ Cop27 بمدينة شرم الشيخ، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، لافتاً إلى انتهاء قطاع البترول من إقامة 5 محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعى، وأنه جار تنفيذ 3 محطات جديدة للتموين بالغاز لتكون هذه المحطات مستعدة لتموين السيارات والحافلات بالمحافظة وخلال فترة المؤتمر، كما أشار لتوفير محطة غاز متنقلة خلال فترة المؤتمر لزيادة المساهمة فى سهولة التموين بالغاز الطبيعى كوقود.

من جانبه، أشار فودة إلى أنه فى إطار البروتوكول تقوم الشركة القابضة للغازات الطبيعية من خلال شركتيها غازتك وكارجاس بتحويل السيارات فى المدينة للعمل بدورة الوقود الثنائى الغاز والبنزين وأن المحافظة ستمد الشركات ببيانات السيارات المقرر تحويلها وتقدم كافة أوجه التعاون فى تسهيل نقل المهمات والعمالة اللازمة للتحويل، وستقوم شركتى غازتك وكارجاس بأعمال الفحص الفنى اللازم للسيارات وتحديد أنظمة تحويلها وسيتم التحويل فى مركز غازتك بمدينة الرويسات وكذلك فى الأماكن المناسبة التى ستقوم المحافظة بتوفيرها.

ويتضمن البروتوكول تقديم الشركات منحة قيمتها 5 ملايين جنيه كدعم لعملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.

وفي سياق منفصل، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المشروع القومى للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات فى إطار المبادرة الرئاسية يشهد توسعاً فى أعداد السيارات المحولة ومحطات التموين بالغاز، مشيراً إلى أن هذا المشروع الطموح يتم تنفيذه لصالح المواطن المصري للاستفادة من ثرواته الطبيعية وأنه شهد طفرات فى تنفيذ وتشغيل المحطات بفضل الزخم الكبير الذى أحدثته المبادرة الرئاسية للتوسع فيه.

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظ جنوب سيناء وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا قطاع البترول الثروة المعدنية خالد فودة محافظ جنوب سيناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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