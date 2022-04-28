بتخفيضات 30%.. افتتاح معرضًا لمستلزمات العيد بميدان باب الشعرية

افتتحت محافظة القاهرة معرضًا لمستلزمات العيد بميدان باب الشعرية، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة بتخفيضات تصل لـ 30% على جميع المعروضات.

وأشار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إلى أن المعرض يشارك فيه الشركات القابضة وكبار التجار ويقدم منتجات غذائية مثل السكر والدقيق والأرز والمكرونة ومخبوزات العيد بأسعار مخفضة للجمهور بالإضافة إلى ملابس الأطفال والأحذية والمفروشات.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المعرض الذي سيستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، يهدف لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في إطار حرص المحافظة على التخفيف عن كاهلهم.

وأعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد، كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقميِّ الخط الساخن ١٥٤٩٦ ، و١١٤ للإبلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور.