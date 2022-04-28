الخميس 28 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتخفيضات 30%.. افتتاح معرضًا لمستلزمات العيد بميدان باب الشعرية

افتتاح معرض لمستلزمات
افتتاح معرض لمستلزمات العيد بباب الشعرية

افتتحت محافظة القاهرة معرضًا لمستلزمات العيد بميدان باب الشعرية، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة بتخفيضات تصل لـ 30% على جميع المعروضات. 

IMG-20220428-WA0005

وأشار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إلى أن المعرض يشارك فيه الشركات القابضة وكبار التجار ويقدم منتجات غذائية مثل السكر والدقيق والأرز والمكرونة ومخبوزات العيد بأسعار مخفضة للجمهور بالإضافة إلى ملابس الأطفال والأحذية والمفروشات.

IMG-20220428-WA0006

وأضاف محافظ القاهرة، أن المعرض الذي سيستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، يهدف لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في إطار حرص المحافظة على التخفيف عن كاهلهم.

IMG-20220428-WA0007

وأعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

IMG-20220428-WA0002

وأكد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد، كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقميِّ الخط الساخن ١٥٤٩٦ ، و١١٤ للإبلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور.

IMG-20220428-WA0001
معارض العيد مستلزمات العيد باب الشعرية محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

«العاقل هو من يتعظ بغيره».. قصة جملة أغضبت مرسى من الشيخ الطبلاوى (خاص)

«العنكبوت» في المرحلة الثانية.. تامر عبدالمنعم يكشف مراحل مشروع «سينما الشعب»

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

وثيقة.. نص قرار الرئيس السيسى بالعفو عن حسام مؤنس

الوطنية للإعلام تنعى محسن نوح.. وزوجته تحدد مكان الجنازة

وفاة الإعلامى الرياضى محسن نوح مقدم برنامج «الكرة فى أسبوع»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

ماجد حبته

على عتبات الجمهورية الثانية

محمد العسيري

الأمل موصول.. والبركة فى اللى جى

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلى المبهر

مدحت بشاى

الاختيار.. واستضاءات إعادة الوعى

صور

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

شرطة الاحتلال تعتدى على المُصلين فى الأقصى

نفتالى بينيت يجتمع مع رئيسة البرلمان الألمانى فى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة