الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 5842 شخصًا لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

ارشيفية
ارشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها، في إطار الحرص على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية، التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وشهدت الـ24 ساعة الماضية، ضبط العديد من المخالفات على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، المتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي، بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، عن ضبط 5842 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 5821 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة حيال 21 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

حررت الأجهزة الأمنية، 486 مخالفة للمحلات، التي لم تلتزم بقرار الغلق، في الوقت التي نجحت فيه من ضبط 110 قضايا في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة»، بإجمالي مضبوطات 611 أرجيلة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه المخالفات المحررة، وتم العرض على النيابة العامة، لاتخاذ اللازم، مع التأكيد على استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وزارة الداخلية كورونا فيروس كورونا قرار مجلس الوزراء التدابير الاحترازية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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ضبط 5842 شخصًا لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

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