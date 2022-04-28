توقف تقديم الخدمات باتحاد المهن الطبية بدءا من الأحد وحتى 7 مايو

أعلن الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، توقف تقديم الخدمات بالاتحاد بدءا من يوم الأحد المقبل، الأول من مايو 2022، وحتى يوم السبت 7 مايو 2022، وذلك بسبب إجازة عيد الفطر.

وأشار الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إلى استئناف الاتحاد تقديم الخدمات للأعضاء على مستوى الجمهورية، بدءا من يوم الأحد 8 مايو 2022.

ومن المقرر أن يغلق اتحاد نقابات المهن الطبية، اليوم الخميس، 28 أبريل 2022، باب تجديد الاشتراك بمشروع العلاج، والذى تم اتخاذ قرار بفتحه استثنائيا بدءا من أمس وحتى اليوم، لإتاحة الفرصة للأعضاء بنقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، المشتركين بالمشروع بالفعل ولم يتمكنوا من سداد قيمة تجديد اشتراك هذا العام، بتجديد الاشتراك بغرامة 30%، وذلك حرصا من مجلس الاتحاد على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأعضاء الراغبين فى الاشتراك للاستفادة بالخدمات العلاجية المُقدمة من خلال المشروع.

وأكد الاتحاد أنه لن يُتاح إضافة أفراد للاشتراك أو الاشتراك لأول مرة، مع إمكانية سداد رسوم تجديد الاشتراك عن طريق خدمة فورى، من خلال أكواد الخدمة: للأطباء البشريين 758، ولأطباء الأسنان 761، وللصيادلة 759، وللأطباء البيطريين 760، وليس بحضور الأعضاء للمقرات، كما يتلقى الاتحاد كافة الاستفسارات حول أعمال وأنشطة الاتحاد "مشروع العلاج، المعاشات، الإعانات، وغيرها من خلال الخط الساخن على رقم: 15603 فى مواعيد العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل 2022، حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو عام 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال، وعيد الفطر المبارك.