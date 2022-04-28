الخميس 28 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توقف تقديم الخدمات باتحاد المهن الطبية بدءا من الأحد وحتى 7 مايو

الأمين العام لاتحاد
الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية

أعلن الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، توقف تقديم الخدمات بالاتحاد بدءا من يوم الأحد المقبل، الأول من مايو 2022، وحتى يوم السبت 7 مايو 2022، وذلك بسبب إجازة عيد الفطر.

وأشار الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إلى استئناف الاتحاد تقديم الخدمات للأعضاء على مستوى الجمهورية، بدءا من يوم الأحد 8 مايو 2022.

ومن المقرر أن يغلق اتحاد نقابات المهن الطبية، اليوم الخميس، 28 أبريل 2022، باب تجديد الاشتراك بمشروع العلاج، والذى تم اتخاذ قرار بفتحه استثنائيا بدءا من أمس وحتى اليوم، لإتاحة الفرصة للأعضاء بنقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، المشتركين بالمشروع بالفعل ولم يتمكنوا من سداد قيمة تجديد اشتراك هذا العام، بتجديد الاشتراك بغرامة 30%، وذلك حرصا من مجلس الاتحاد على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأعضاء الراغبين فى الاشتراك للاستفادة بالخدمات العلاجية المُقدمة من خلال المشروع.

وأكد الاتحاد أنه لن يُتاح إضافة أفراد للاشتراك أو الاشتراك لأول مرة، مع إمكانية سداد رسوم تجديد الاشتراك عن طريق خدمة فورى، من خلال أكواد الخدمة: للأطباء البشريين 758، ولأطباء الأسنان 761، وللصيادلة 759، وللأطباء البيطريين 760، وليس بحضور الأعضاء للمقرات، كما يتلقى الاتحاد كافة الاستفسارات حول أعمال وأنشطة الاتحاد "مشروع العلاج، المعاشات، الإعانات، وغيرها من خلال الخط الساخن على رقم: 15603 فى مواعيد العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل 2022، حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو عام 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال، وعيد الفطر المبارك.

توقف تقديم الخدمات اتحاد المهن الطبية أجازة العيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

وثيقة.. نص قرار الرئيس السيسى بالعفو عن حسام مؤنس

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

«أخبار فاتتك».. براءة جوني ديب من تهمة التعدي على هيرد وتحذيرات من الاحتباس الحراري

«التعليم» تعلن دخول 3 مدارس يابانية للخدمة في العام الدراسي الجديد

شركات المواهب.. تفاصيل برنامج أوروبا لاستقدام الأيدى العاملة من مصر

محافظ أسوان يتابع انتظام العمل في 17 موقفا داخليا وإقليميا لسيارات الأجرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

ماجد حبته

على عتبات الجمهورية الثانية

محمد العسيري

الأمل موصول.. والبركة فى اللى جى

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلى المبهر

مدحت بشاى

الاختيار.. واستضاءات إعادة الوعى

صور

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينيت يجتمع مع رئيسة البرلمان الألمانى فى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة

فلسطين: نتابع الإعدامات الميدانية الإسرائيلية مع الجهات الدولية المختصة