الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المبعوثان النوويان لكوريا الجنوبية والصين يلتقيان الأسبوع المقبل

النووي
النووي

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن المبعوث النووي لكوريا الجنوبية "نوه كيو دوك"، سيعقد محادثات مع نظيره الصيني "ليو شياو مينج" في العاصمة الكورية الجنوبية سول، الأسبوع المقبل من أجل مناقشة الوضع الأمني ​​في شبه الجزيرة الكورية في أعقاب التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية.

وأضافت الخارجية الكورية الجنوبية - حسبما نقلت عنها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الخميس - أنه من المقرر أن تكون هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها المبعوث النووي الصيني إلى كوريا الجنوبية منذ توليه منصبه في شهر أبريل من عام 2021.

من جانبه، صرّح المتحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية، تشوي يونج سام، بأن الجانبين يخططان لتبادل تقييماتهما بشأن الوضع الأمني ​​الخطير الأخير في شبه الجزيرة الكورية ومناقشة سبل التعاون من أجل الإدارة المستقرة للوضع هناك.

وزارة الخارجية الكورية الجنوبية لمبعوث النووي لكوريا الجنوبية ليو شياو مينج

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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