الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» ترفع حالة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

- "القصير": غرفة عمليات لمتابعة حصاد وتوريد القمح ومنع التعديات على الأراضي الزراعية

أعلنت وزارة الزراعة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، و قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة خلال الإجازة لمتابعة عمليات حصاد وتوريد محصول القمح بالتعاون مع وزارة التموين وتسهيل كافة إجراءات التوريد تيسيرا على المزارعين.

كما أصدر وزير الزراعة توجيهات مشددة للإدارة المركزية لحماية الأراضي بإعلان حالة الاستعداد القصوى لمنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال الإجازة والتي تستمر لأكثر من أسبوع، والتعامل بالإزالة الفورية في المهد بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق مع إعادة الأرض لطبيعتها الزراعية.

- بعض القطاعات الخدمية بالوزارة سوف تظل تعمل خلال الإجازة

وأكد الوزير أيضا أن بعض القطاعات الخدمية بالوزارة سوف تظل تعمل خلال الإجازة لتأدية خدماتها للمواطنين والمزارعين حيث يستمر متابعة حصاد المحاصيل الشتوية بالإضافة إلى استمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمحطات لتسهيل إجراءات التصدير وفحص الواردات من السلع الاستراتيجية أيضا المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات في الأغذية سوف يستقبل عينات فحص السلع طوال فترة الإجازة وكذلك معامل فحص العفن البني في البطاطس تيسيرا على المصدرين

وقال "القصير" إن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ومحطات الغربلة والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، سيعملون خلال إجازة عيد الفطر المبارك دون توقف لاستلام التقاوي الخام للمحاصيل الشتوية للموسم الجديد. 

وأضاف أن الحدائق التابعة للوزارة (الحيوان والأسماك والأورمان) تستعد لاستقبال المواطنين خلال الإجازة، مع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء وبالإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين من فيروس كورونا،  مضيفا أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية سوف تقوم خلال الإجازة بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن، لمنع تداول الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ذات الأصل الحيواني وأيضا قيام قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بمتابعة كافة المشروعات والأنشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية والعلفية والداجنة على مستوى  الجمهورية. 

 وأشار إلى استمرار عمل العاملين بالحجر البيطري والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بالموانئ والمطارات والمنافذ، خلال إجازة عيد الفطر المبارك
وأكد أيضا على استمرار تلقي تليفونات وشكاوى المواطنين على الخط الساخن رقم 15500 و 19561.

الزراعة ترفع حالة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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