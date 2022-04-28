الخميس 28 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رئيس محكمة النقض يهنئ الرئيس السيسي بقرب حلول عيد الفطر المبارك

عبد الله عمر شوضه
عبد الله عمر شوضه

بعث رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبد الله عمر شوضه، بتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في التهنئة: "يطيب لي والقضاة أعضاء مجلس القضاء الأعلى وجموع قضاة مصر، أن أبعث لفخامتكم بأجمل التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سيادتكم والشعب المصري العظيم، بالخير واليمن والبركات .. وفقكم الله وسدد خطاكم في ما تقدمونه من إنجازات لوطننا الغالي والأمتين العربية والإسلامية".

كما بعث رئيس محكمة النقض برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر لكل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد أحمد زكي، والعدل المستشار عمر مروان، والداخلية محمود توفيق، والأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، ورئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين مصطفى فتحي، ورئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عزت أبو زيد، ورئيس هيئة القضاء العسكري اللواء صلاح الرويني.

محكمة النقض القضاء الأعلى عيد الفطر

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وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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