الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«رئيس مياه المنيا» يناقش تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية بقرى «حياة كريمة»

المهندس رجب السعيد
المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا

عقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، اجتماعا مع مسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وذلك لمتابعة أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، حيث تم مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تنفذها الهيئة وقيام الشركة باستلامها للبدء في تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي للمواطنين بعدد 192 قرية بمحافظة المنيا. 

وشدد السعيد على ضرورة الالتزام بالانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المستهدفة وذلك لتحقيق الاستفادة المرجوة منها وكذلك الالتزام ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل، مؤكدا على أهمية التنسيق الكامل وتحقيق أعلى درجات التعاون بين الهيئة و منسقي المشروع من الشركة.

وأكد السعيد على أهمية إنجاز أعمال تنفيذ الوصلات المنزلية (مياه - صرف) وإنهائها أولاً بأول في المشروعات التي تم الانتهاء منها وزيادة معدلات الأعمال وفرق العمل والعمل على مدار 24 ساعة يوميا للانتهاء في التوقيتات المحددة. 

وكان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا قد قام بجولة تفقدية لعدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمركزي العدوة ومغاغة التابعة لمبادرة "حياة كريمة"،  حيث تفقد أعمال إعادة تأهيل وزيادة إنتاجية محطة مياه برطباط المرشحة بنظام الترشيح المباشر من 100ل/ث الي 165 ل/ ث بمركز مغاغة  ثم تفقد الاعمال بمحطة بنى وركان المرشحة 60 ل/ث ومحطة معالجة مياه العدوة الجديدة بطاقة 200 ل/ث والتي يتم انشاؤها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه تقريبا على مساحة 25 فدانا، حيث وجه بسرعة إنجاز الأعمال قبل 30 / 6 / 2022 طبقا للجدول الزمنى للمشروع والعمل على مدار 24 ساعة وكذلك استمرار الأعمال أيام العطلات والإجازات.

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رئيس مياه المنيا يجتمع مع مسئوولي الهيئة القومي تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية المجالات الخدمية والمجتمعية بقرى حياة كريمة المهندس رجب السعيد جبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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