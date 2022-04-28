الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ملف سري الحلقة 26|150 مليون جنيه فدية لإعادة حفيد «يوسف المالكي»

ماجد المصري بمسلسل
ماجد المصري بمسلسل ملف سري

بدأت احداث الحلقة 26 من مسلسل ملف سري، بطلب خاطفي الطفل “نديم”، فدية 150 مليون جنيه من يوسف المالكي"ماجد المصري"، كشرط لإعادة الطفل مرة أخرى.

وأصيبت عائلة يوسف المالكي بالصدمة بعد معرفة مبلغ الفدية، وطلبوا منه حل الموقف بشكل عاجل، قبل أن يصاب الطفل بمكروه.

مسلسل «ملف سري»

«ملف سري» بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثا والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.

مواعيد عرض “ملف سري” 

يعرض مسلسل ملف سري يوميا على العديد من القنوات منها قناة «الحياة» في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد مرتين الأولى في تمام الـ 6:45 صباحًا، والثانية في الـ 12 ظهرًا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل ملف سري عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي، ويعرض على cbc drama في تمام الساعة 6:20 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 2:00 صباحا، والثانية 9:30 صباحا.

فيما يعرض عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:50 مساءًا، ويعاد في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

أما عبر قناة DMC Drama يعرض المسلسل يوميًا فى تمام الساعة 8:15 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 6:30 صباحا، والثانية 3:00 عصرًا.

كما يتم عرض المسلسل على منصة «WATCH IT» الرقمية 

الفنان محمود حجازي محسن محيي الدين دنيا عبد العزيز هاني سلامة السوق المصري عائشة بن أحمد محمود حجازي

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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