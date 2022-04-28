بسبب الصين.. هل يتراجع أيلون ماسك عن صفقة شراء تويتر؟

توقعت تقارير أمريكية أحتمالية تراجع الملياردير الأمريكي أيلون ماسك، عن امتلاك شركة تويتر والتي فاز بامتلاك عبر صفقة بلغت 44 مليون دولار، مستندة في ذلك إلى أن ماسك قبل أربع سنوات، تعهد بتأسيس شركة هشة للفول السوداني لمواجهة صانع الحلويات الأمريكي الشهير وارين بافيت See's Candies. ثم غير رأيه.

وأفادت وكالة رويترز الأمريكية، أنه بالتأكيد، كان رئيس تسلا جادًا بشكل واضح في الحصول على تويتر مؤخرًا، حيث تم دعم التمويل من "Morgan Stanley"، تتضمن الاتفاقية رسومًا بقيمة مليار دولار سيتعين على هو - أو Twitter - دفعها في حالة التراجع عن العقد.

حتى أن محامو تويتر انحصروا فيما يسمى بند "الأداء المحدد"، والذي يمكن نظريًا إجبار ماسك على شراء الشركة إذا هدد بالتراجع، على الرغم من أنه من الممكن عمليًا تسوية ذلك عن طريق إضافة رسوم الاستراحة.

هناك أسباب وجيهة تجعله يشعر بارغبة في التراجع، الأكبر هو انخفاض سهم “تسلا” صانع السيارات الكهربائية بنحو الخمس منذ أن كشف ماسك لأول مرة عن حصته في تويتر ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن ماسك قد يبيع أسهمًا لتمويل مغامرته الجديدة.

وأشار التقريرإلى أنه إذا ارتد سهم Tesla - على الأرجح إذا تراجعت صفقة Twitter - فإن 40 مليار دولار من الثروة المستردة ستكون أكثر من تعويض رسوم الكسر.

وأضافت رويترز: "الصين هي أيضا نقطة شائكة رئيسية . تنتج تسلا نصف سياراتها هناك ، بالإضافة إلى ربع إيراداتها. لكن تويتر ليس صديقًا للجمهورية الشعبية ، وكان آخرها تحدي بكين في تعاملها مع المحتوى المتعلق باحتجاجات هونج كونج، إذ يمكن للصين بسهولة فرض فدية على شركة Tesla إذا لم يلعب موقع Twitter المملوك من Musk الكرة"، ويعد هذا أمر غير مريح لتأكيدات ماسك بأنه مؤيد للحرية غير المقيدة.

في الواقع، ربما لن ينجو حكم ماسك المطلق من صفقة Twitter على أي حال. قال مفوض الاتحاد الأوروبي تيري بريتون لصحيفة "فاينانشيال تايمز" هذا الأسبوع، إن الشركة يجب أن تراقب المحتوى غير القانوني أو الضار وإلا ستخاطر بالحظر. في الولايات المتحدة ، حيث يكون المنظمون أقل عدوانية ، يمكن لشركات التكنولوجيا الأخرى أن تخلق نفس التهديد بشكل فعال.